/திருச்சி: போதை ஊசி செலுத்திய 18 வயது இளம்பெண் மரணம்..காதலன் கைது - லாட்ஜில் நடந்தது என்ன?

Trichy Latest News: தமிழகத்தில் போதைப் பொருட்கள் பயன்பாடு என்பது அதிகரித்து இருக்கிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்கள் மத்தியில் போதைப் பொருட்கள் பயன்பாடு என்பது துலைதூக்கி இருக்கிறது. போதைப் பொருட்களை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகிறது. இதற்கு ஏற்ப தமிழக அரசும் தொடர் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தான், திருச்சியில் மோசமான சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, திருச்சி மாவட்டத்தில் லாட்ஜில் நண்பர்களுடன் போதை ஊசி செலுத்திய பெண் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு பேர் கைதாகி உள்ளனர்.
திருச்சி ரயில்வே ஜங்ஷன் பகுதியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் போதை ஊசி செலுத்திய பெண் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக வாலிபர்கள் இருவரைப் பிடித்து கன்டோன்மெண்ட் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். திருச்சி மாநகரம் அரியமங்கலம் எம்.ஆர்.மில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் யாஸ்மின் (18). இவர் மே 7ஆம் தேதி இரவு 9.30 மணியளவில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சதாம் உசேன் (19) என்பவருடன் திருச்சி ஜங்ஷன் சங்கர் கபே அருகில் உள்ள ஸ்ரீ குமரன் லாட்ஜில் அறை எடுத்து தங்கியுள்ளார். சதாம் உசேன் அவரது காதல் என்று கூறப்படுகிறது.
இன்று மதியம் சுமார் 1.00 மணியளவில், சதாம் உசேன் தனது நண்பரான அரியமங்கலம் தீப்பெட்டி தெருவைச் சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா (19) என்பவரை தொலைபேசியில் லாட்ஜிற்கு அழைத்துள்ளார். அங்கு வந்த ஷேக் அப்துல்லா, சதாம் உசேன் மற்றும் யாஸ்மின் ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து போதை ஊசியைப் பயன்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் யாஸ்மின் திடீரென மயக்கமடைந்துள்ளார். அதனை தொடர்ந்து மயக்க நிலையிலிருந்த யாஸ்மினை சதாம் உசேனும், ஷேக் அப்துல்லாவும் மீட்டு ஆட்டோ மூலம் திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்கு மருத்துவர்கள் சோதித்த போது யாஸ்மின் சுயநினைவற்ற நிலையில் இருந்ததை தொடர்ந்து அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
இருப்பினும் சிகிச்சை பலனின்றி யாஸ்மின் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காகத் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தகவலறிந்து வந்த கன்டோன்மெண்ட் காவல் நிலைய போலீசார், யாஸ்மின் தங்கியிருந்த லாட்ஜ் அறையில் சோதனை நடத்தினர். அங்கிருந்து 70 டாபெண்டாடோல் (Tapentadol) போதை மாத்திரைகள், ஒரு சிரின்ஜ், மாத்திரை கலக்கப்பட்ட நீருடன் கூடிய 2 டீ கப்புகள், ஆகியவற்றை கைப்பற்றியுள்ளனர்.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்த யாஸ்மினின் தாயார் சகிலா பேகம் அந்த பகுதியில் போதை மாத்திரைகளை வாங்கி வருவதாகவும், அவரிடமிருந்தே யாஸ்மின் இந்த மாத்திரைகளை எடுத்து வந்ததாகவும் தெரியவந்துள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பாகச் சதாம் உசேன், ஷேக் அப்துல்லா ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.