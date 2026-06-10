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திருச்சி: போதை ஊசி செலுத்திய 18 வயது இளம்பெண் மரணம்..காதலன் கைது - லாட்ஜில் நடந்தது என்ன?

Trichy Latest News: திருச்சி மாவட்டத்தில் லாட்ஜில் நண்பர்களுடன் போதை ஊசி செலுத்திய பெண் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெண் உயிரிழந்தது தொடர்பாக இரண்டு பேர் கைதாகி உள்ளனர்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 10, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:51 PM IST
திருச்சி: போதை ஊசி செலுத்திய 18 வயது இளம்பெண் மரணம்..காதலன் கைது - லாட்ஜில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Trichy Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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