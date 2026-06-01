/திருச்சி : புகையிலை விற்பனை! கடை உரிமையாளர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய எச்சரிக்கை

Trichy : தமிழ்நாடு மாநிலம், குட்கா மற்றும் பான்மசாலா போன்ற புகையிலை பொருட்களின் பயன்பாடு இல்லாத சிறந்த மாவட்டமாக திகழ அரசு பல்வேறு சீறிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் பொருட்டு நமது மாநிலத்தில் புகையிலை மற்றும் நிக்கோடினை மூலப்பொருட்களாக கொண்ட மெல்லக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் குட்கா, பான்மசாலா ஆகியவற்றைத் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் காலவரையறையின்றித் தயாரித்தல், சேமித்தல், கொண்டு செல்லுதல், விநியோகித்தல் அல்லது விற்பனை செய்வதற்கு தடை விதித்து அதனை தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினர் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்துப் பகுதிகளிலும் செயல்படும் கடைகள் மற்றும் உணவு வணிகங்களில் தீவிரமான சோதனைகள் மேற்கொண்டு தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட குட்கா மற்றும் பான்மசாலா பொருட்களை விற்பனை செய்வதை கண்டறிந்து தடுப்பதுடன் அதனை கைப்பற்றி ஆணையர், உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை அவர்களின் உத்தரவின்படி கடைகளை மூடி அபராதம் விதித்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு கைப்பற்றப்பட்ட குட்கா மற்றும் பான்மசாலா பொருட்களுடன், பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட எதிரிகளிடம் இருந்து காவல் துறையால் மாவட்டத்தின் பல்வேறு காவல் நிலையங்களால் கைப்பற்றப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, தண்டனை பெற்றுதரப்பட்டு, முடிவுற்று நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் அழிப்பதற்காக வைத்திருக்கும் வழக்கு சொத்துக்களான தமிழ்நாடு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா மற்றும் பான்மசாலா பொருட்களை அழிப்பதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அவை அந்தந்த பகுதி மாநகராட்சி / நகராட்சி / பேரூராட்சி / வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், மாவட்ட நியமன அலுவலர் மற்றும் அந்தந்த பகுதி உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினரால், திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி அரியமங்கலம் உரக்கிடங்கில் உணவு பாதுகாப்பு ஆணையரின் உத்தரவின்படியும், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி, மாவட்ட நியமன அலுவலர் மரு.M.ஜெகதீஸ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் தலைமையில் இது தொடர்பான காவல் நிலைய சார்பு ஆய்வாளர்கள், உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் மற்றும் மாநராட்சி அலுவலர்கள் மற்றும் துப்புரவு ஆய்வாளர்கள் முன்னிலையில் JCB இயந்திரத்தின் மூலம் 10 அடி நீளம் x 10 அடி அகலம் × 12 அடி ஆழம் கொண்ட பள்ளம் தோண்டப்பட்டு இந்த பள்ளத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட 1244.75 kgs. குட்கா மற்றும் பான்மசாலா புகையிலை பொருட்களை கொட்டி அதில் Chlorine Powder பரவலாக கொட்டி அதன்மேல் மணலை கொட்டி மூடி JCB இயந்திரத்தின் மூலம் சமன் செய்து மிகவும் பாதுகாப்புடன் அழிக்கப்பட்டது.
மேலும், திருச்சியில் புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்துள்ளார்.