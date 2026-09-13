/திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு

Trichy Collectorate Government Job: திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் (Jeep Driver) பணியிடத்தை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பழங்குடியினருக்கான (ST) சிறப்பு ஆட்சேர்ப்பு முகாம் (Special Recruitment Drive) மூலம் இந்தப் பணியிடம் நிரப்பப்பட உள்ளது. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம்.
துறை: ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு, திருச்சிராப்பள்ளி
பதவியின் பெயர்: ஈப்பு ஓட்டுநர் (Jeep Driver)
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1 (பழங்குடியினருக்கான குறைவு பணியிடம்)
பணி நியமன வகை: சிறப்பு ஆட்சேர்ப்பு முகாம்
ஊதிய விகிதம்: ஊதிய படிநிலை 8(1)-ன்படி ரூ.19,500 – ரூ.71,900 மற்றும் அரசு விதிகளின்படியான இதர படிகள்.
விண்ணப்பதாரர்கள் 01.07.2026 அன்று குறைந்தபட்சம் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். பழங்குடியினர் (ST) அதிகபட்சம் 42 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள் (ST) அதிகபட்சம் 52 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். முன்னாள் இராணுவத்தினர் (ST) அதிகபட்சம் 55 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் குறைந்தது 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 1988-ன்படி தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்ட செல்லத்தக்க இலகுரக மோட்டார் வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மோட்டார் வாகனங்களை குறைந்தது 5 ஆண்டுகளுக்குக் குறையாமல் ஓட்டியதற்கான நடைமுறை பணி அனுபவம் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பப் படிவத்தை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tiruchirappalli.nic.in அல்லது தேசிய தொழில்நெறி வழிகாட்டு மைய இணையதளமான www.ncs.gov.in முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
கல்வித் தகுதிச் சான்றிதழ், சாதிச் சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்று, ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் 5 ஆண்டு பணி முன் அனுபவச் சான்று. அனைத்து சான்றிதழ் நகல்களிலும் சுய சான்றொப்பம் - Self Attestation கட்டாயம் இடப்பட வேண்டும். மேலும், ரூ.30 அஞ்சல் வில்லை (Postal Stamp) ஒட்டப்பட்ட, விண்ணப்பதாரரின் சுய முகவரியிட்ட 10x4 இன்ச் அளவிலான தபால் உறை ஒன்றையும் விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்: மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சி), மாவட்ட ஆட்சியரகம் (வளர்ச்சிப் பிரிவு), 3-வது தளம், திருச்சிராப்பள்ளி – 620 001.
முக்கியத் தேதிகள்: விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்: 09.10.2026, பிற்பகல் 5.45 மணி வரை.
தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மட்டுமே நேர்காணல் நடைபெறும் நாள், நேரம் மற்றும் இடம் குறித்த விவரங்கள் நேர்காணல் கடிதம் / Call Letter மூலம் தனியாக அனுப்பி வைக்கப்படும். காலதாமதமாக வரும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.