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திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு

Trichy Collectorate Government Job: திருச்சி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் அரசு வேலைவாய்ப்பு. யார் விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இங்கே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 13, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:53 AM IST
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு
Image Credit: Trichy Collectorate Government Job

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு வா
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