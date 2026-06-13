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திருச்சி : இலவச சொட்டுநீர் பாசனம் முதல் ரூ.1 லட்சம் பரிசு வரை - 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Trichy District News: திருச்சி மாவட்ட மக்களுக்கு இலவச சொட்டு நீர் பாசனம் முதல் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகை வரை விண்ணப்பிக்க மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 13, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:00 PM IST
திருச்சி : இலவச சொட்டுநீர் பாசனம் முதல் ரூ.1 லட்சம் பரிசு வரை - 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்
Image Credit: Trichy District News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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திருச்சி : இலவச சொட்டுநீர் பாசனம் முதல் ரூ.1 லட்சம் பரிசு வரை - 3 முக்கிய அறிவிப்பு
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