/திருச்சி : இலவச சொட்டுநீர் பாசனம் முதல் ரூ.1 லட்சம் பரிசு வரை - 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Trichy District News: திருச்சி மாவட்ட மக்களுக்காக மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்...
மத்திய அரசின் தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை திட்டம் - NDLM தமிழ்நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்திலும் விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின்படி, இனம் வாரியாக மாடு, எருமை என அனைத்து கால்நடைகளின் காதில் 12 இலக்க எண் கொண்ட டிஜிட்டல் டேக் பொருத்தப்படும். இது கால்நடையின் ஆதார் அட்டை போன்றது.
கால்நடை பராமரிப்புத்துறை ஊழியர்கள் மாவட்டத்தின் அனைத்து கிராமங்களுக்கு நேரில் சென்று பதிவு செய்கின்றனர். கால்நடையின் இனம், பிறந்த தேதி, வயது, பாலினம், தாய்- தந்தை விவரம், செயற்கைமுறை கருவூட்டல் விவரம் என அனைத்தும் பதிவாகும். அதோடு அளிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள், குடற்புழு நீக்கம் செய்த தேதி, நோய் வந்து சிகிச்சை பெற்ற விவரங்கள் வரை முழுமையாக டிஜிட்டல் டேட்டாபேஸில் ஏற்றப்படும். உரிமையாளரின் ஆதார் எண், செல்போன் எண் இணைக்கப்படும். பதிவின் போது செல்போனுக்கு வரும் OTP எண்ணை கொடுத்தால் மட்டுமே பதிவு முடிவடையும். இதனால் போலி பதிவுகள் தடுக்கப்படுகின்றன.
முன்பு கால்நடையை விற்கவோ வாங்கவோ சென்றால், அதன் வயது, பால் கறக்கும் திறன், நோய் வரலாறு எதுவும் தெரியாது. இனி 12 இலக்க எண்ணை ஸ்கேன் செய்தால் போதும். கால்நடையின் முழு பயோடேட்டா" திரையில் வந்துவிடும். வங்கி கடன், அரசு மானியம், காப்பீடு பெறவும் இந்த டிஜிட்டல் ஐடி கட்டாயம் என அரசு அறிவித்துள்ளது.
கால்நடைகளுக்கு திடீர் நோய் வந்தால் மருத்துவரை தேடி அலைய வேண்டாம். தமிழ்நாடு அரசின் இலவச நடமாடும் கால்நடை மருத்துவ ஊர்தி சேவை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் செயல்படுகிறது. கால்நடைக்கு திடீர் அவசரம் என்றால் 1962 என்ற இலவச எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். உடனே மருத்துவ ஊர்தி விரைந்து வரும்.
கால்நடை பராமரிப்புத்துறை ஊழியர் ஊருக்கு வரும்போது ஆதார் + ஆக்டிவ் செல்போன் எண்ணை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். கால்நடைகளுக்கு டிஜிட்டல் டேக் பொருத்த ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். அவசர மருத்துவத்திற்கு 1962 எண்ணை மனப்பாடம் செய்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் கால்நடை வளம் பெருகவும், விவசாயிகளின் வருமானம் உயரவும் இத்திட்டங்கள் பெரிதும் உதவும். மேலும் விபரங்களுக்கு திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அலுவலகம் / அருகில் உள்ள கால்நடை மருந்தகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் நிலத்தடி நீர் அதிகம் உறிஞ்சப்பட்ட, அதிவேகமாக நீர்மட்டம் குறைந்துவரும் குறு வட்டங்களில் சாகுபடி பரப்பளவு குறைந்துள்ளது. நுண்ணீர் பாசன முறையைப் பின்பற்றி, நிலத்தடி நீரைத் திறம்பட பயன்படுத்தி அதிக பரப்பை சாகுபடிக்கு கொண்டுவர 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கு 1500 எக்டர் பொருள் இலக்கு மற்றும் நிதி ரூ.720 இலட்சம் இலக்கு பெறப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீத மானியமும், இதர விவசாயிகளுக்கு 75 சதவீத மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
சிறு, குறு விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கர் முதல் அதிகபட்சமாக 5 ஏக்கர் வரையும், இதர விவசாயிகள் அதிகபட்சம் 12.5 ஏக்கர் வரையும், சொட்டுநீர்ப்பாசனம் அமைத்து பயன் பெறலாம். இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் விவசாயிகள், கணிணி சிட்டா, அடங்கல், குடும்ப அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், நிலவரைப்படம், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்-3 மற்றும் வட்டாட்சியரிடமிருந்து பெறப்பட்ட சிறு, குறு விவசாயி சான்று, மண் மற்றும் நீர் பரிசோதனை அட்டை ஆகியவற்றை http://tnhorticulture.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் முன் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு வட்டார வேளாண் விரிவாக்க மையத்தில் உள்ள வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்கள் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொண்டு ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து மானியத்தில் சொட்டுநீர்ப்பாசனம் அமைத்து பயன்பெற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.
சமுதாய வளர்ச்சிக்கு சேவையாற்றும் இளைஞர்களது பணியை அங்கீகரிக்கும் பொருட்டு, “முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது" ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினத்தன்று 15 முதல் 35 வயது வரை உள்ள 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருது ரூ.1,00,000/- ரொக்கம், பாராட்டுப் பத்திரம் மற்றும் பதக்கம் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதாகும். அதன்படி, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது எதிர்வரும் 15.08.2026 அன்று நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் வழங்கபடவுள்ளது. இவ்விருது தொடர்பாக கீழ்காணும் தகுதிகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.
15 வயது முதல் 35 வயது வரை உள்ள ஆண்/பெண் ஆகியோர் விண்ணபிக்கலாம். கடந்த ஏப்ரல் 1, 2025 (01.04.2025) அன்று 15 வயது நிரம்பியவராகவும், மார்ச் 31, 2026 (31.03.2026) அன்று 35 வயதுக்குள்ளாகவும் இருத்தல் வேண்டும். கடந்த நிதியாண்டில் (2025-2026) அதாவது 01.04.2025 முதல் 31.03.2026 வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட சேவைகள் மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்படும். விருதிற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு குறைந்த பட்சம் 5 வருடங்கள் தமிழகத்தில் குடியிருந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். (சான்று இணைக்கப்பட வேண்டும்.) விண்ணப்பதாரர்கள் சமுதாய நலனுக்காக தன்னார்வத்துடன் தொண்டாற்றியிருப்பவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.
அவ்வாறு அவர்கள் செய்த தொண்டு கண்டறியப்படக் கூடியதாகவும், அளவிடக் கூடியதாகவும் இருத்தல் வேண்டும். மத்திய / மாநில அரசுகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் / கல்லூரிகள் / பள்ளிகளில் பணியாற்றுபவர்கள் இவ்விருதிற்கு விண்ணபிக்க இயலாது. விண்ணப்பதாரருக்கு உள்ளுர் மக்களிடம் உள்ள செல்வாக்கு விருதிற்கான பரிசீலனையில் கணக்கில் கொள்ளப்படும். இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 06.07.2026 அன்று மாலை 5.45 மணி ஆகும். இதற்கான விண்ணப்பத்தினை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய இணையதளமான www.sdat.tn.gov.in or http://www.sdat.tn.gov.in-ல் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் அலுவலர், அண்ணா விளையாட்டரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி, என்ற முகவரியில் உள்ள தொலைபேசி 0431-2420685 எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்கள்