Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Trichy
  • /டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு திருச்சியில் அரசு வேலைவாய்ப்பு! தேர்வு கிடையாது - மாதம் ரூ.18 ஆயிரம் சம்பளம்

டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு திருச்சியில் அரசு வேலைவாய்ப்பு! தேர்வு கிடையாது - மாதம் ரூ.18 ஆயிரம் சம்பளம்

Trichy Jobs : திருச்சி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகில் வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு. முழு விவரம் இங்கே

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:42 AM IST
டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு திருச்சியில் அரசு வேலைவாய்ப்பு! தேர்வு கிடையாது - மாதம் ரூ.18 ஆயிரம் சம்பளம்
Image Credit: Trichy JobsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CSK போட்ட ரகசிய பதிவு.. ஹர்திக்கை வாங்குவது உறுதி! மும்பை செல்லும் 2 வீரர்கள்
CSK Trade Rumours1 hr ago
2
Tamil Nadu Live2 hrs ago
3
TN Weather Update2 hrs ago
4
Tamil nadu2 hrs ago
5
central government3 hrs ago