/டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு திருச்சியில் அரசு வேலைவாய்ப்பு! தேர்வு கிடையாது - மாதம் ரூ.18 ஆயிரம் சம்பளம்

Trichy Jobs : திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் கூட்டு நிதியுதவியுடன் செயல்பட்டு வரும் 'மிஷன் வத்சல்யா' (Mission Vatsalya) திட்டத்தின் கீழ், மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகில் (District Child Protection Unit) காலியாக உள்ள பணியிடத்தை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்பு முற்றிலும் ஒரு வருட கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் (Contract Basis) நிரப்பப்பட உள்ளதாக திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.பிரத்திக் தயாள், இ.ஆ.ப. அவர்கள் தனது செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தற்போது சமூகப்பணியாளர் (Social Worker) பதவிக்கு ஒரு (1) காலிப்பணியிடம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படும் தகுதியான நபருக்கு மாதந்தோறும் தொகுப்பூதியமாக ரூபாய் 18,536/- (ஒரு மாதத்திற்கு) வழங்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
சமூகப்பணியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகப்பணி (B.A in Social Work), சமூகவியல் (Sociology), அல்லது சமூக அறிவியல் (Social Sciences) ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் இளங்கலை பட்டம் (10+2+3 என்ற கல்வி முறையில்) பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன், கணினி இயக்குவதில் (Proficiency in Computers) நல்ல ஆற்றல் மற்றும் அனுபவம் பெற்றவர்களாக இருத்தல் கட்டாயமாகும். சம்பந்தப்பட்ட துறையில் ஏற்கனவே பணி அனுபவம் உள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்குத் தேர்வின் போது கூடுதல் முன்னுரிமை (Weightage) வழங்கப்படும். வயது வரம்பைப் பொறுத்தமட்டில், விண்ணப்பதாரர்கள் 01.07.2026 அன்றைய தேதியின்படி 42 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்கக் கூடாது.
இப்பணிக்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://tiruchirappalli.nic.in/ என்ற முகவரியிலிருந்து விண்ணப்படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன், விண்ணப்பதாரரின் சுயசான்றொப்பமிட்ட (Self-Attested) கல்விச் சான்றுகளின் நகல்கள் மற்றும் பணி அனுபவச் சான்றுகளின் நகல்களை இணைக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தபால் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ வரும் 18.07.2026 ஆம் தேதி மாலை 5.30 மணிக்குள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு வந்து சேரும் வகையில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பின் வரும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட மாட்டாது.
மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர்,
மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு,
N.E.1, முதல் தளம், மெக்டொனால்டு ரோடு,
கலையரங்கம் வளாகம், திருச்சிராப்பள்ளி - 620 001.
இந்த வேலைவாய்ப்பு குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் ஏதேனும் தேவைப்படின், பொதுமக்கள் மற்றும் விண்ணப்பதாரர்கள் 0431-2413055 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் அலுவலக வேலை நேரங்களில் தொடர்பு கொண்டு விபரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் தலைவர் (மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு) தெரிவித்துள்ளார்