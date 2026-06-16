/ரயில் பயணிகளுக்கு அலர்ட்! திருச்சி ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்..டைமிங் நோட் பண்ணுங்க..

Trichy Train Service : தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, பல நூறு ரயில்கள், ஒரு எல்லையிலிருந்து இன்னொரு ரயிலுக்கு இயக்கப்படுகின்றன. இதில் முக்கிய நகரமாக இருக்கும் சென்னையிலிருந்து வெளியூர்களுக்கும் வெளிமாநிலங்களுக்கும் ரயில்கள் அதிகமாக இயக்கப்படுகின்றன. இதையடுத்து, திருச்சி ரயில் சேவைகளை உபயோகிக்கும் மக்களும், பல ஆயிரம் பேர் இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கான ஒரு அறிவிப்புதான் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.
திருச்சி கோட்டத்தில், பல்வேறு பராமரிப்பு பணிகள் தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. இதன் காரணமாக, சில ரயில்களின் புறப்படும் இடம், மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
திருச்சியிலிருந்து காலை 8.40 மணிக்கு திருச்சி காரைகால் டெமு ரயில் நாளை (ஜூன் 17) முதல் வரும் 23ஆம் தேதி வரை திருவாரூர் வரை மட்டுமே இயங்கும். ஜூன் 21ஆம் தேதி தவிர, 17 முதல் 23 வரை இந்த ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நாட்களில், இந்த ரயில் காரைக்கால் வழியே செல்லாது.
அதற்கு மறுமார்க்கத்தில், நாளை (புதன்கிழமை, ஜூன் 17) முதல் காரைக்காலில் இருந்து மதியம் 2.55 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய காரைக்கால் திருச்சி டெமு ரயில் (எண்.76819) திருவாரூரில் இருந்து மாலை 4.15 மணிக்கு புறப்பட்டு, திருச்சிக்கு வந்தடையும். இந்த நாட்களீல், காரைக்காலில் இருந்து ரயில் புறப்படாது.
திருச்சி-ஈரோடு பயணிகள் ரயில் (எண்.56809) திருச்சியிலிருந்து காலை 7.25 மணிக்கு புறப்படும். இந்த ரயிலானது, வரும் ஜூன் 20 முதல் 22ஆம் தேதி கரூர் வரை மட்டுமே இயக்கப்பட இருக்கிறது.
திருச்சி-ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், (எண்:12664) திருச்சியிலிருந்து வரும் ஜூன் 19ஆம் தேதி மதியம் 1 மணிக்கு பதில், மதியம் 2.20 மணிக்குதான் புறப்படும்.
அதே போல, திருச்சி-பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், (எண்:16843) வரும் 23ஆம் தேதி மதியம் 1 மணிக்கு பதிலாக, 1.25 மணிக்கு புறப்பட்டு செல்லும்.
ஜூன் 17 முதல் (நாளை) வரும் 23ஆம் தேதி வரை, காரைக்குடி-திருச்சி பயணிகள் ரயிலானது (எண்.56832) காரைக்குடியிலிருந்து காலை 9.50 மணிக்கு பதில், காலை 10.15 மணிக்கு திருச்சிக்கு புறப்படும். இதற்கு வரும் ஜூன் 21ஆம் தேதிக்கு மட்டும் விலக்கு ஆகும்.
திருச்சி வழியாக செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள், 15 முதல் 55 நிமிடங்கள் வரை, சில இடங்களில் நின்று காலதாமதமாக செல்லலாம். அதிலும் குறிபாக, சென்னை-குருவாயூர் ரயில், (எண்.16128) வரும் ஜூன் 18ஆம் தேதி முதல், 21ஆம் தேதி வரை, 22 நிமிடங்களும், 22ஆம் தேதி முதல் 24ஆம் தேதி வரை 15 நிமிடமும் பயண நேரத்தில் தாமதம் ஏற்படலாம்.
அதே போல, தூத்துக்குடியிலிருந்து ஜூன் 17ஆம் தேதி (நாளை) காலை 7.40 மணிக்கு புறப்படும், கச்சிக்குடா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் (எண்.17616) பயண நேரத்தில் 55 நிமிடங்கள் தாமதம் ஏற்படலாம். இந்த விவரங்கள், திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே அதிகாரிகளால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.