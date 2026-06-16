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ரயில் பயணிகளுக்கு அலர்ட்! திருச்சி ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்..டைமிங் நோட் பண்ணுங்க..

Trichy Train Service : திருச்சி-ஈரோடு பயணிகள் ரயிலானது, வரும் 20 மற்றும் 22ஆம் தேதிகளில் கரூர் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:44 PM IST
ரயில் பயணிகளுக்கு அலர்ட்! திருச்சி ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்..டைமிங் நோட் பண்ணுங்க..
Image Credit: Trichy Train Service | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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ரயில் பயணிகளுக்கு அலர்ட்! திருச்சி ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்..டைமிங் நோட் பண்ணுங்க..
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