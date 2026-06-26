/திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியா? ஸ்டாலின் சொன்ன அதிரடி தகவல்!

Trichy East MK Stalin Contest Latest: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தார். சிட்டிங் முதல்வர் ஸ்டாலினின் தோல்வி கட்சியினருக்கும், அவருக்குமே பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இதற்கிடையில், சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் முதல்வர் விஜய் போட்டியிட்டார். இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் விஜய் வெற்றி பெற்றனார். இவற்றில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை முதல்வர் விஜய் ராஜினாமா செய்தார்.
இதனால், அத்தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் விரைவில் நடக்க உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விரைவில் வெளியிட இருக்கிறது. இந்த நிலையில், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்து வருகிறது. மேலும், இதுகுறித்து திமுக பரிசீலித்து வருவதாகவும் தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன.
இதற்கிடையில், புதுக்கோட்டையில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய், அப்பாவை காணோம் என கேட்கிறார். ஸ்டாலின் வருவார். எவ்வளவு விரைவாக வர வேண்டுமோ, அவ்வளவு விரைவாக மீண்டும் சட்டசபைக்கு வந்து பொறுப்பேற்பார். இது உறுதி" எனக் கூறியிருந்தார்.
இதன் மூலம், திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் ஸ்டாலின் போட்டியிடுவது உறுதி என்பதையே வெளிப்படுத்துவதாக வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில், திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுவது குறித்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலினிடம் தற்போது கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்கள் எழுப்பி கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து தற்போது வரை முடிவு எடுக்கப்படவில்லை" என்று கூறினார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். தவெக சார்பில் வி.எஸ்.பாபு போட்டியிட்டார். இத்தேர்தலில் வி.எஸ்.பாபு 82,997 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் 74,202 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். ஸ்டாலினின் தோல்வி ஒட்டுமொத்த கட்சிக்கே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனால், ஸ்டாலின் மிகவும் மன வேதனையில் இருந்ததாகவும் திமுக வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. இதற்கிடையில், அண்மையில் நடந்த சட்டமன்ற தொடரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கொளத்தூரில் ஸ்டாலினின் தோல்வி குறித்து கிண்டல் செய்யும் வகையில் பேசியிருந்தார்.
|கட்சி
|வேட்பாளர்
|வாக்குகள்
|தவெக
|ஜோசப் விஜய் (வெற்றி)
|91,391
|திமுக
|இனிகோ இருதயராஜ்
|63,965
|அதிமுக
|ராஜாசேகரன்
|19715
திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மட்டுமில்லாமல், பல்வேறு தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
6 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்புகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.