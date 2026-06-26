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திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியா? ஸ்டாலின் சொன்ன அதிரடி தகவல்!

Trichy East MK Stalin Contest Latest News: திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் போட்டியிடுவது குறித்து அவரே பதிலளித்துள்ளார். ஸ்டாலின் மீண்டும் சட்டப்பேரவைக்கு வருவார் என முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியது சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில், ஸ்டாலின் தற்போது பதிலளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:11 PM IST
திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியா? ஸ்டாலின் சொன்ன அதிரடி தகவல்!
Image Credit: Trichy East MK Stalin ContestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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