/திருச்சிக்கு அடித்த ஜாக்பாட்: 13,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு, களமிறங்கும் தென் கொரிய நிறுவனம்

Trichy Job News: திருச்சி மக்களுக்கு நல்ல செய்தி. தமிழ்நாட்டில் தலைநகரமான சென்னை மட்டுமல்லாமல் பிற முக்கிய நகரங்களிலும் தொழில் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க தமிழக அரசு பல வித நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது. அந்த முயற்சியின் விளைவாக தற்போது ஒரு பெரிய முதலீட்டு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது. இது குறித்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
தென் கொரியாவைச் சேர்ந்த காலணி தயாரிப்பு நிறுவனமான 'TKG Taekwang India Private Limited', திருச்சியின் நாவல்பட்டில் உள்ள ELCOT சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலத்தில் (SEZ) 69 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ரூ. 514 கோடி மதிப்பிலான, தோல் அல்லாத (non-leather) காலணிகளைத் தயாரிக்கும் பிரம்மாண்டமான தொழிற்சாலையை அமைக்க ஒப்புதல் பெற்றுள்ளது. இந்நிறுவனம் 'நைக்' (Nike) போன்ற உலகளாவிய பிராண்டுகளுக்கான விளையாட்டு காலணிகளைத் தயாரிக்கும். இதன் மூலம் 13,364 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
'உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2024'-ன் போது இந்நிறுவனம் மாநில அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தது. இம்மாநாட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட முதலீட்டைச் செயல்படுத்துவதில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, SEZ விதிகள் 2006-ன் விதி 18(2)-ன் கீழ், ஜூன் 8 அன்று 'அலகு ஒப்புதல் குழு' (Unit Approval Committee) இத்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது.
இத்திட்டத்திற்காக TKG Taekwang நிறுவனத்திற்கு 28 ஹெக்டேர் (69 ஏக்கர்) நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்ய ELCOT ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக அதன் நிர்வாக இயக்குநர் கே.பி. கார்த்திகேயன் TNIE-யிடம் தெரிவித்தார். இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதை எளிதாக்க 'கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு' (Guidance Tamil Nadu) நிறுவனம் இத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.
SEZ அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின்படி, இத்தொழிற்சாலை ஆண்டுக்கு சுமார் 14.98 மில்லியன் ஜோடி விளையாட்டு காலணிகளைத் தயாரிக்கும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். இத்திட்டம் 11,629 பெண்கள், 1,602 ஆண்கள் மற்றும் 133 திருநங்கைகள் உட்பட மொத்தம் 13,364 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இதன் மூலம் திருச்சியில் முன்மொழியப்பட்ட மிகப்பெரிய வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டங்களில் ஒன்றாக இது அமைகிறது.
SEZ வளாகத்தில் ஊழியர்களுக்கான வசதிகள் அடங்கிய கட்டடத்தை (employee amenities block) அமைப்பதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. செயல்பாட்டின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் இத்திட்டம் ரூ. 5,453.5 கோடி மதிப்பிலான ஏற்றுமதியை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த முதலீடு, தோல் அல்லாத காலணி உற்பத்தியில் ஒரு முக்கிய மையமாகத் தமிழகத்தின் நிலையை வலுப்படுத்துவதுடன், மத்திய மண்டலத்தில் தொழில் நடவடிக்கைகளையும் ஊக்குவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உலகளாவிய உற்பத்தியாளர்களை ஈர்ப்பதற்கும், குறிப்பாகப் பெண்களுக்குப் பெருமளவிலான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் மாநில அரசு மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுடன் இத்திட்டம் ஒத்துப்போவதாகத் துறைசார் வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
நவால்பட்டு எஸ்.இ.இசட்-ல் அமையவிருக்கும் இந்த புதிய டிகேஜி டேக்வாங் தொழிற்சாலை, உலகளாவிய விளையாட்டு காலணி தயாரிப்பு சந்தையில் ஒட்டுமொத்த தெற்காசியாவிலேயே திருச்சி மண்டலத்தை மிக முக்கியப் வர்த்தக மையமாக திகழ வைக்கும். திருவெறும்பூர் SIPCOT-ல் நிலம் இருந்தபோதிலும், முக்கியமாகத் தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT) சார்ந்த நிறுவனங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ELCOT மண்டலத்தில், காலணி தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இத்திட்டத்தின் ஒரு சாதகமான அம்சம் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் அதன் திறன் என தொழிசார் நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.