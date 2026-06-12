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திருச்சிக்கு அடித்த ஜாக்பாட்: 13,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு, களமிறங்கும் தென் கொரிய நிறுவனம்

Trichy Job News: SEZ அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின்படி, இத்தொழிற்சாலை ஆண்டுக்கு சுமார் 14.98 மில்லியன் ஜோடி விளையாட்டு காலணிகளைத் தயாரிக்கும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். இத்திட்டம் 11,629 பெண்கள், 1,602 ஆண்கள் மற்றும் 133 திருநங்கைகள் உட்பட மொத்தம் 13,364 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:21 PM IST
திருச்சிக்கு அடித்த ஜாக்பாட்: 13,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு, களமிறங்கும் தென் கொரிய நிறுவனம்
Image Credit: TKG Taekwang India Private Limited at Trichy (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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