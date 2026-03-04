English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Trichy
  • இந்தி திணிப்பு: ஸ்டாலின் ஆவேசம்... பழிபோடும் பாஜக - சு.வெங்கடேசனின் சூடான பதிலடி

இந்தி திணிப்பு: ஸ்டாலின் ஆவேசம்... பழிபோடும் பாஜக - சு.வெங்கடேசனின் சூடான பதிலடி

Hindi Imposition: திருச்சி மண்டல ரயில்வே அலுவலக நுழைவு வாயிலில் இந்திய பெயர் வைத்துள்ளதற்கு மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலரும் கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 4, 2026, 02:08 PM IST
  • இந்தி, சமஸ்கிருத திணிப்பை பட்டியலிட்ட முதல்வர்
  • அதிகாரிகளை குற்றஞ்சாட்டிய தமிழிசை சௌந்திரராஜன்
  • தமிழிசைக்கு பதிலடி கொடுத்த சு. வெங்கடேசன்

Trending Photos

EPFO வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்பட்டது: PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ள 4 எளிய வழிகள் இதோ
camera icon9
EPFO
EPFO வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்பட்டது: PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ள 4 எளிய வழிகள் இதோ
டி20 உலகக் கோப்பையில் கலக்கிய டாப் 6 ஐபிஎல் வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்
camera icon6
IPL 2026
டி20 உலகக் கோப்பையில் கலக்கிய டாப் 6 ஐபிஎல் வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்
Guru Peyarchi 2026: 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்சம் பெறும் குரு பகவான்: 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்!
camera icon7
Guru Peyarchi
Guru Peyarchi 2026: 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்சம் பெறும் குரு பகவான்: 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்!
பாலியல் துன்புறுத்தல்: மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாய்ந்த வழக்கு!
camera icon6
Cinema
பாலியல் துன்புறுத்தல்: மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாய்ந்த வழக்கு!
இந்தி திணிப்பு: ஸ்டாலின் ஆவேசம்... பழிபோடும் பாஜக - சு.வெங்கடேசனின் சூடான பதிலடி

Hindi Imposition, Trichy Latest News Updates: திருச்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட திருச்சி கோட்ட ரயில்வே அலுவலத்தின் நுழைவு வாயிலுக்கு தெற்கு ரயில்வே இந்தி மொழியில் கர்தவ்ய துவார் என பெயரிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இதற்கு தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களத்தில் கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பி உள்ளன. ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து முக்கிய எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் தங்களின் கண்டனங்களை பதிவு செய்துள்ளனர். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினும் இதுகுறித்த தனது கண்டனங்களை பதிவு செய்துள்ளார்.

'இந்திய திணிப்பதே பாஜகவின் கடமை'

மதுரை மக்களவை உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன், "புதிதாக கட்டப்பட்ட திருச்சி கோட்ட ரயில்வே அலுவலகத்தின் நுழைவு வாயிலுக்கு தெற்கு ரயில்வே இந்தியில் 'கர்தவ்ய த்வார்' என்று பெயரிட்டுள்ளது. கர்தவ்ய த்வார் என்றால் கடமைக்கான நுழைவாயில் என்று பொருள். பாஜக அரசின் தற்போதைய கடமை, இந்திய திணிப்பது என்றே தெரிகிறது. தெற்கு ரயில்வே உடனடியாக இந்தி பெயரை நீக்கிவிட்டு அதற்கு பதிலாக ஒரு தமிழ் பெயரை சூட்ட வேண்டும்" என ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ்வை வலியுறுத்தி உள்ளார்

மொழி உணர்வை புறக்கணித்து... 

தென் சென்னை மக்களவை உறுப்பினரான தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், மத்திய அரசை கண்டித்து பதிவிட்டுள்ள X பதிவில், "புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள திருச்சி மண்டல தெற்கு ரயில்வே அலுவலகத்தின் நுழைவாயிலுக்கு 'கர்தவ்ய த்வார்' என இந்தியில் பெயர் சூட்டியிருப்பது, புறவாசல் வழியாக இந்தியைத் திணிக்கும் மற்றொரு முயற்சியாகும். தமிழர்களின் மொழிப் பற்றினையும், உணர்வுகளையும் புறக்கணித்து இந்தியில் பெயரிடுவது கடும் கண்டனத்திற்குரியது" என கடுமையாக சாடி உள்ளார். 

தொடர்ந்து அந்த பதிவில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒன்றிய அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டு இடங்களில் தமிழுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும். தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் உடனடியாக இத்தகைய இந்தித் திணிப்பைத் தவிரத்து, தமிழில் பெயரிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உடனடியாக இந்திய பெயரை நீக்கி தமிழில் பெயர் சூட்ட வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இந்தி, சமஸ்கிருத திணிப்பு 

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திருச்சி மண்டல ரயில்வே அலுவலகத்தில் நுழைவுவாயிலுக்கு இந்தியில் பெயர் சூட்டியதை மட்டுமின்றி, தொடர்ச்சியாக மத்திய அரசு செய்து வரும் இந்தி மற்றும் சமஸ்கிருத திணிப்பை பட்டியிலிட்டு கண்டித்துள்ளார்.

பாஜக அரசின் இந்தித் திணிப்பு; நுழைவு வாயிலிலேயே வாயில் நுழையாத பெயர் என்று தொடங்கும் மு.க.ஸ்டாலினின் X பதிவில், "இந்தித் திணிப்பு வெறியில் எல்லை மீறிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது பாஜக!. 'மொழி ஒன்று - வரிவடிவம் மூன்று' எனும் வகையில் இந்திப் பெயரையே தமிழ், ஆங்கிலத்திலும் எழுதி வைக்கும் இழிவான இந்தி திணிப்பு செயலில் இறங்கியுள்ளது ஒன்றிய பாஜக அரசு" என்றார். 

இந்தி திணிப்பை லிஸ்ட் போட்ட ஸ்டாலின்

மேலும், "திருச்சி மண்டல ரயில்வே அலுவலக நுழைவு வாயிலில் 'கர்தவ்ய த்வார்' என எழுதி வைத்துள்ளனர். வருங்கால வைப்பு நிதி அலுவலகங்களில் (EPFO) ஏற்கெனவே 'பவிஷ்ய நிதி பவன்' என்ற பெயரைத் திணித்து விட்டனர். குற்றவியல் சட்டங்களுக்கும் சமஸ்கிருதப் பெயரைத்தான் ஆங்கில வரிவடிவத்தில் எழுதுகின்றனர். ஒன்றிய நீர்வளத்துறை அமைச்சகத்தின் பெயர் 'ஜல் சக்தி' ஆகிவிட்டது. மகாத்மா காந்தி நூறு நாள் வேலைத் திட்டப் பெயர் மாற்றத்திலும் இதே வேலையைத்தான் காட்டினார்கள்" என இந்தி திணிப்பை பட்டியலிட்டுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விடுத்த எச்சரிக்கை

மேலும் அதில், "கொட்டமும், ஆணவமும் கூடிக்கொண்டே போகிறது. தமிழர்களின் சுயமரியாதையைச் சீண்டிப் பார்க்கும் இவர்களுக்குச் சரியான பாடம் புகட்ட வேண்டும். தமிழ், ஆங்கிலப் பெயர்களிலும் இந்தியைத் திணிக்கும் முயற்சியைக் கைவிட்டு, உடனடியாக அங்கு சரியான தமிழ்ப் பெயர்கள் இடம்பெற வேண்டும். இல்லையென்றால் தமிழர்களின் சூட்டை ஒன்றிய பாஜக அரசு உணர வேண்டி இருக்கும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கிறேன்" என எச்சரித்துள்ளார். 

அதிகாரிகளை குற்றஞ்சாட்டும் தமிழிசை

தொடர்ந்து முன்னாள் ஆளுநரும், தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவரான தமிழிசை சௌந்திரராஜன் அவரது X பதிவில், "ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தயவுசெய்து, தெற்கு ரயில்வேக்கு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை முறையாக வைக்கவும், தமிழ் மொழி பலகையை முறையாக வைக்கவும் அறிவுறுத்துங்கள். 

ஏனெனில் சில அதிகாரிகள் செய்த தவறுகள் காரணமாக மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் இந்தியை திணிக்க முயற்சிப்பதாக தேவையற்ற முறையில் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுபோன்ற செயலுக்கு ஒன்றிய அரசு காரணம் அல்ல என்றும் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், சில அதிகாரிகளின் மீது குற்றஞ்சாட்டியிருக்கிறார்.

பாஜகவுக்கு சு. வெங்கடேசன் கொடுத்த பதிலடி

இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக சு.வெங்கடேசன், "இந்தித் திணிப்பை அதிகாரிகளின் மீது தூக்கி போடாதீர்கள். இது உங்கள் அரசின் கொள்கை. தேர்தல் வந்தவுடன் உங்களுக்கு பதற்றம் கூடுகிறது. வந்தே பாரத், தேஜஸ், அந்த்யோதயா, நமோ பாரத், அம்ரித் பாரத், ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திர், பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜனசௌஷதி கேந்திரா என அனைத்து பெயர்களையும் இந்தியில் மட்டுமே சூட்டியதுதான் பாஜக ஆட்சி" என தடாலடியாக பதிவிட்டுள்ளார். 

மேலும் படிக்க | இந்தி திணிப்புக் கிருமியை கட்டுப்படுத்தியாக வேண்டும் - கனிமொழி ஆவேசம்!

மேலும் படிக்க | பராசக்தி பார்த்தேன்... வேதனைப்பட்டேன்... நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்!

மேலும் படிக்க | திருச்சி மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.70,000 சம்பளம் - 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Hindi ImpositionMK StalinTrichySu VenkatesanUnion Government

Trending News