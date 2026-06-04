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14 வயது சிறுமிக்கு போதை மருந்து... கார் ஓட்டுநருக்கு விழுந்த தர்ம அடி - திருச்சியில் நடந்தது என்ன?

Trichy Crime Latest News : திருச்சியில் 14 வயது சிறுமிக்கு போதை மருந்து கொடுத்து பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில், காரில் இருந்து சிறுமியை இறக்கி விட்டுச் சென்ற நபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். இதில் அந்த நபரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 04, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:37 AM IST
14 வயது சிறுமிக்கு போதை மருந்து... கார் ஓட்டுநருக்கு விழுந்த தர்ம அடி - திருச்சியில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Credit : Representation Photo Pocso Arrest | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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