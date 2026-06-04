/14 வயது சிறுமிக்கு போதை மருந்து... கார் ஓட்டுநருக்கு விழுந்த தர்ம அடி - திருச்சியில் நடந்தது என்ன?

Trichy Crime Latest News : சிவகங்கையைச் சேர்ந்த 43 வயதான கார் ஓட்டுநர் நவீன் (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). அந்த வகையில், நவீன் சிவகங்கையில் இருந்து திருச்சி மாவட்டம் காந்தி மார்க்கெட் அருகே வசிக்கும் திருநங்கை ஒருவர், அவரது நண்பர்களை பார்ப்பதற்காக நேற்று (ஜூன் 4) வந்துள்ளார்.
அப்போது திருநங்கையின் 14 வயது தங்கையை நேற்று மாலை 5 மணி அளவில் அவர்களின் வீடு உள்ள பகுதியில் இருந்து, நவீன் தனது காரில் அழைத்துச் சென்றுள்ளார். ஊர் சுற்றி காட்டுகிறேன் என கூறி அந்த சிறுமியை நவீன் காரில் ஏற்றிச் சென்றுள்ளார். அப்போது அந்த காரில் நண்பர்களையும் அவர் ஏற்றிச் சென்றுள்ளார்.
பின்னர் மாலை 6:30 மணி அளவில் சிறுமியை, நவீன் திருச்சி கீரைக்கடை பஜார் பகுதியில் காரில் வந்து இறக்கி விட்டு சென்றதாக தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. அப்போது சிறுமி திடீரென போதை தலைக்கேறிய நிலையில் சுயநினைவின்றி கீழே விழுந்துள்ளார்.
இதனைப் பார்த்த பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். மேலும், அப்பகுதி காவலர்கள் அச்சிறுமியை உடனடியாக மீட்டு, திருச்சி அரசு பொது மருத்துவமனைக்குச் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து கார் ஓட்டுநர் நவீனை பொதுமக்கள் தேடி வந்தனர்.
நவீனுக்கு அடி உதை...
அப்போது நேற்றிரவு 7:30 மணி அளவில் மீண்டும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் வீடு அமைந்துள்ள பகுதிக்கு நவீன் வந்துள்ளார். அப்போது அவரைப் பிடித்த பொதுமக்கள் சரமாரியாகத் தாக்கினர். இதில் நவீனுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. பின்னர் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் நவீனையும் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அந்த வகையில், சிறுமி திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சுயநினைவின்றி தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார் என தெரிகிறது. சிறுமிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் ஏதேனும் இழைக்கப்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து காந்தி மார்க்கெட் காவல் நிலையப் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அரசு மருத்துவமனை முன்பு திரண்டனர். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை பார்க்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் குற்றவாளிக்கு உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து போலீசார் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், சிறுமிக்கு போதை மருந்து கொடுத்து பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதாக நவீனின் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அவரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்த திருச்சி காவல் துறையினர் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கோவையில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு, உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. தொடர்ச்சியாக குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களும் தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வருகின்றன.
திருச்சி அரசு மருத்துவமனை மற்றும் பஞ்சப்பூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் 6 மாத பெண் குழந்தை கடத்தப்பட்டதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனை வளாகத்தில், கஜலட்சுமி என்ற பெண்ணிடம் அடையாளம் தெரியாத 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் நன்றாக பேச்சுக்கொடுத்துள்ளார். முதலில், அந்த பெண்ணுக்கு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, திருச்சி பஞ்சப்பூர் பேருந்து நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
அங்குள்ள ஹோட்டலில் சாப்பிடச் சென்றுள்ளனர். அப்போது கஜலட்சுமி தனது குழந்தையை பார்த்துக்கொள்ளும்படி அந்த பெண்ணிடம் கூறிவிட்டு, கழிவறைக்கு சென்றிருக்கிறார். அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, அந்த பெண்ணை குழந்தையுடன் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றார். இதுகுறித்து புகார் அளிக்கப்பட்டதும், தனிப்படை அமைத்து 6 மாத குழந்தையை போலீசார் தேடினர். பேருந்து நிலையம் மற்றும் அதைச் சுற்றிய சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர் தொடர்ந்து துரிதமாகச் செயல்பட்ட போலீசார், கடத்தப்பட்ட 6 மாத குழந்தையை கண்டுபிடித்தனர்.