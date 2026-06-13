/திருச்சி அரசு வேலை.. ரூ. 63.,000 வரை சம்பளம்! உடனே அப்ளை பன்னுங்க

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட சுகாதார அலுவலக நிர்வாகத்திற்குட்பட்ட தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் (NHM) கீழ், முற்றிலும் தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ள நபர்கள் வரும் ஜூன் 19 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமைக்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
1) மருத்துவ அலுவலர் - காசநோய் (Medical Officer - TB)
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித்தகுதி: இளங்கலை மருத்துவர் படிப்பு (MBBS) முடித்து மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். அத்துடன் Diploma/M.D (Public Health / P.S.M / Community Medicine / CHA / Tuberculosis & Chest Diseases) தேர்ச்சியுடன் NTEP-ல் 1 வருட பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 59 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
மாத சம்பளம்: ரூ. 63,000/-
2) சுகாதார பார்வையாளர் (Health Visitor - TB)
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித்தகுதி: இளங்கலை அறிவியல் (B.Sc Science) தேர்ச்சி அல்லது Intermediate (10+2) Science முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், MPW / LHV / ANM / HW ஆகிய பணிகளில் அனுபவம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட காசநோய் சுகாதார பார்வையாளர் படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 2 மாத கணினி செயல்பாட்டு சான்றிதழ் (Computer Operation Certificate) பெற்றிருப்பது அவசியம்.
வயது வரம்பு: 59 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
மாத சம்பளம்: ரூ. 15,000/-
3) தரவு உள்ளீட்டாளர் (Data Entry Operator)
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித்தகுதி: இளங்கலை கணினி அறிவியல் (B.Sc CS) / கணினி பயன்பாடு பட்டயப்படிப்பு (BCA) / முதுகலை கணினி பயன்பாடு பட்டயப்படிப்பு (PGDCA) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சு (Typing) சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 59 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
மாத சம்பளம்: ரூ. 17,500/-
இந்த வேலைவாய்ப்பு முற்றிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் 11 மாதங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையிலானது. எந்தவொரு காலக்கட்டத்திலும் இப்பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட மாட்டாது. மேலும், பணியில் சேருவதற்கு முன்னதாக சுயவிருப்ப ஒப்புதல் கடிதம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பணிநியமனம் வழங்கப்படும் இடத்தில் தங்கி பணியாற்ற வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் பணியிட மாறுதல் வழங்கப்படாது.
காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை தேவைக்கேற்ப மாறுதலுக்குட்பட்டது.
தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://tiruchirappalli.nic.in/notice_category/announcements/ என்ற பக்கத்தில் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உரிய சான்றுகளுடன் நேரிலோ அல்லது விரைவுத் தபால் (Speed Post) மூலமாகவோ மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜூன் 19, 2026 (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 5.00 மணிக்குள்.
துணை இயக்குநர், மருத்துவப்பணிகள் (காசநோய் பிரிவு), மாவட்ட காசநோய் மையம், MGM மருத்துவமனை வளாகம், புத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி - 620017.