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திருச்சி அரசு வேலை.. ரூ. 63.,000 வரை சம்பளம்! உடனே அப்ளை பன்னுங்க

Trichy Government Jobs Latest Update: திருச்சி மாவட்ட தேசிய சுகாதார குழுமத்தில் மருத்துவ அலுவலர், சுகாதார பார்வையாளர் மற்றும் தரவு உள்ளீட்டாளர் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு மாதம் ரூ.63,000 வரை சம்பளத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 13, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:44 PM IST
திருச்சி அரசு வேலை.. ரூ. 63.,000 வரை சம்பளம்! உடனே அப்ளை பன்னுங்க
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R Balaji

R Balaji

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திருச்சி அரசு வேலை.. ரூ. 63.,000 வரை சம்பளம்! உடனே அப்ளை பன்னுங்க
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