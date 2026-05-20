/Trichy Shutdown | திருச்சி மக்களே அலர்ட்! நாளை 6 மணி நேரம் பவர் கட்.. எந்தெந்த பகுதிகள் தெரியுமா?

Trichy Power Cut News: திருச்சி மாவட்டத்தில் மே 21, 2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று மின் வாரியத்தின் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது. மின்தடையை எதிர்கொள்ள மக்கள் செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் என்ன? அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
Trichy Power Shutdown Areas List: கோடை வெயில் கொளுத்தி வரும் இந்தச் சூழ்நிலையில், வீடுகளில் மின்சாரத்தின் தேவை மிக முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது. இப்படியிருக்கும் போது, திடீரென மின்சாரம் தடைபட்டால் அன்றாட பணிகள் அனைத்தும் ஸ்தம்பித்துப் போய்விடும். இதனால்தான் மின்சார வாரியம் மாதந்தோறும் மேற்கொள்ளும் பராமரிப்புப் பணிகளின் விவரங்களை முன்கூட்டியே பொதுமக்களுக்கு அறிவித்து வருகிறது.
அந்த வகையில் நாளை (மே 21, 2026, வியாழக்கிழமை) திருச்சி மாவட்டத்தின் முக்கியப் பகுதிகளில் மாதாந்திர மின் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று மின்சார வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இந்த பராமரிப்புப் பணிகளின் போது, மின் கம்பங்களில் உள்ள பழுதுகளைச் சரிசெய்தல், மின் பாதைகளுக்கு இடையூறாக இருக்கும் மரக்கிளைகளை அகற்றுதல், மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் தரம் உயர்த்துதல் போன்ற அத்தியாவசியப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
|
மின் கம்பங்களின் பழுதுகளைச் சரிசெய்தல்
|
மின் பாதைகளுக்கு இடையூறாக இருக்கும் மரக்கிளைகளை அகற்றுதல்
|
டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் தரம் உயர்த்துதல்
திருச்சி மாவட்டத்தில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் சப்-ஸ்டேஷன் (Sub-Station) வாரியான பகுதிகளின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ஏரியா இதில் இருக்கிறதா என்று உடனே சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
தஞ்சை சாலை, மகாலட்சுமி நகர், வடக்கு தாரணநல்லூர், மரியம் செயின்ட்.
வரகனேரி, மல்லிகைபுரம், எடாஸ்ட், அன்னை நகர் 1 முதல் 6-வது குறுக்குத் தெரு.
இருதய புரம், வராகனேரி, குளுமி காரஸ்தாரி, நம்பி காரஸ்தாரி தெரு, தெற்கு பிள்ளையார் கோயில்.
சிட்கோ (SIDCO) நிறுவனம், பெல் நகர் (BHEL Nagar), காலிங்கர் நகர், எம்.பி.சாலை, அண்ணா ரவுண்டானா.
NIT வளாகம், அசூர், சூரியூர், பொய்கைக்குடி, பிஎச் குவாட்டர்ஸ்.
ராவுத்தன் மேடு, துவாங்குடி, தண்ணீர் பட்டி.
தேனூர், ஓமந்தூர், நாகலாபுரம், தி.களத்தூர், சோலார் நிறுவனம்.
தாரமங்கலம், வெல்கல்பட்டி, சாத்தனூர், கொளத்தூர், அம்மனிமங்கலம்.
மணச்சநல்லூர், நடுவலூர், கொட்டத்தூர், பேரக்கோம்பை, விஜய் சிமென்ட்.
புலிவலம், நாகலாபுரம், கொல்லப்பட்டி, பாலக்கரை, கீரம்பூர்.
எரகுடிநல்லியம்பாளையம், முக்குகூர், வடகுபட்டி, கொத்தம்பட்டி.
உக்கடை, மணவரை, சேக்காட்டு பேட்டை, பத்தம்பேட்டை, பத்தம்பட்டி.
குட்டி அம்பலக்காரன் பட்டி, தென்றல் நகர், உஸ்මාන් அலி நகர், வசந்த நகர், ராஜாராம் சாலை.
கோவர்தன் கார்டன், எம்ஜிஆர் நகர், ஓலையூர், பரி நகர், ராஜா மாணிக்கம் நகர், ஸ்தல விருட்சம் தங்கையா நகர் எக்ஸ்டென்ஷன்.
அண்ணாமலைபுரம், தென்னூர் ஹை ரோடு, தில்லை நகர், சாஸ்திரி ரோடு, அண்ணாமலைநகர், அண்ணா நகர்.
மதுரை ரோடு, சப் ஜெயில் ரோடு, நாடு குஜிலி தெரு, பிக் பஜார், சந்துகடை.
டைமண்ட் பஜார், அலிமல் தெரு, கிளத்தார் தெரு, பக்காலி தெரு, புது ரெட்டி தெரு.
நெய்கோப்பாய், மகிழம்பாடி, உத்தமனூர், முத்துராஜபுரம், மேல வாளடி.
தர்மநாதபுரம், பள்ளபுரம், புதுக்குடி, திருமங்கலம், வேலாவுதபுரம், நெடுஞ்சாலக்குடி, பச்சன்பேட்டை.
மேலூர், நெடுந்தெரு, சாலை ரோடு, நெல்சன் ரோடு, புலிமண்டபம்.
ரெங்கா நகர், ராகவேந்திரபுரம், மங்கம்மா நகர், ராயர் தோப்பு, கீதா நகர், தாத்தாச்சாரியார் கார்டன்.
காலை முதல் மாலை வரை சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் இருக்காது என்பதால், இல்லத்தரசிகளும் ஆபீஸ் செல்பவர்களும் முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது அவசியம். இந்த மின்தடை நேரத்தை அசௌகரியம் இல்லாமல் கடக்க சில எளிய டிப்ஸ் இதோ:
மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நேரத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் (Apartments) மற்றும் வணிக வளாகங்களில் உள்ள லிப்டுகளை (Lifts) பயன்படுத்துவதை முற்றிலும் தவிர்க்கவும். திடீர் மின்வெட்டால் உள்ளே மாட்டிக்கொள்ளும் அபாயம் உள்ளது.
மின்சாரம் நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்பே வீட்டு உபயோகத்திற்கும், குளிப்பதற்கும் தேவையான தண்ணீரை ஓவர்ஹெட் டேங்கில் (Overhead Tank) நிரப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
இன்று இரவே உங்கள் மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் மற்றும் பவர்பேங்குகளை 100% முழுமையாக சார்ஜ் செய்து விடுங்கள்.
நாளை மின்தடை நேரத்தில் மொபைல் போன்களின் பேட்டரி வீணாகாமல் இருக்க 'Power Saving Mode'-ஐ ஆன் செய்து வைப்பது நல்லது. கேம்கள் விளையாடுவது, தேவையில்லாமல் ரீல்ஸ் பார்ப்பதைத் தவிர்த்தால் அவசர கால அழைப்புகளுக்கு பேட்டரி நீடிக்கும்.
உங்கள் வீட்டில் இன்வெர்ட்டர் (Inverter) இருந்தால், தேவையற்ற விளக்குகள் மற்றும் மின்விசிறிகளை அணைத்துவிட்டு, தேவையானதை மட்டும் பயன்படுத்தி பேக்கப் நேரத்தை அதிகரியுங்கள்.
மிக்ஸி, கிரைண்டர் போன்ற மின்சாதனங்கள் மூலம் செய்ய வேண்டிய மசாலா அரைப்பது, மாவு அரைப்பது போன்ற வேலைகளை இன்றே முடித்துவிடுவது நல்லது.
மின்தடை குறித்தோ அல்லது மின் பாதைகளில் ஏதேனும் விபத்துகள் ஏற்பட்டாலோ உடனடியாக தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் 24x7 மின்னகம் (Minnagam) உதவி எண் 1912-ஐத் தொடர்பு கொண்டு நுகர்வோர் தங்களின் புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம்.
மாலை 4 மணிக்கு மேல் பராமரிப்புப் பணிகள் முடிந்தவுடன் உடனுக்குடன் மின் விநியோகம் சீரமைக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே உங்கள் பகுதி இந்த லிஸ்டில் இருந்தால், இப்போதே நாளைக்கான வேலைகளைத் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்! இந்தத் தகவலை திருச்சி வாழ் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் செய்து அலர்ட் பண்ணுங்க.