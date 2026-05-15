  • /திருச்சி மக்களே உஷார்! நாளை இந்த பகுதிகளில் 8 மணிநேரம் கரண்ட் கிடையாது -முழு லிஸ்ட் இதோ

திருச்சி மக்களே உஷார்! நாளை இந்த பகுதிகளில் 8 மணிநேரம் கரண்ட் கிடையாது -முழு லிஸ்ட் இதோ

Trichy Power Shutdown Update: திருச்சியின் முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் மே 16 அன்று மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன. இதனால் மன்னார்புரம், டி.வி.எஸ். டோல்கேட், முசிறி போன்ற சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது என மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

Written By Shiva Murugesan
Published: May 15, 2026, 04:10 PM IST|Updated: May 15, 2026, 04:10 PM IST
Image Credit: Trichy Power Shutdown Update: Full List of Areas for May 16 | Image: AI Generated

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

