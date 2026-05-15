/திருச்சி மக்களே உஷார்! நாளை இந்த பகுதிகளில் 8 மணிநேரம் கரண்ட் கிடையாது -முழு லிஸ்ட் இதோ

Trichy Power Shutdown Update: திருச்சியின் முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் மே 16 அன்று மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன. இதனால் மன்னார்புரம், டி.வி.எஸ். டோல்கேட், முசிறி போன்ற சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது என மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
திருச்சி மின்தடை அப்டேட்: திருச்சி மாநகரம் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் கவனத்திற்கு. நாளை சனிக்கிழமை (மே 16) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக திருச்சியின் முக்கிய இடங்களில் மின்சாரம் நிறுத்தப்பட உள்ளது. மின்சார வாரியத்தின் இந்த அறிவிப்பால் எந்தெந்த பகுதிகள் மின்தடை காரணமாக பாதிக்கப்படும், எந்த நேரத்தில் மின்சாரம் இருக்காது என்பது குறித்த முழு விவரங்களை பார்ப்போம்.
பொதுவாக மின் விநியோகத்தில் திடீர் கோளாறுகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும், சீரான மின்சாரத்தை வழங்கவும் மாதம் ஒருமுறை துணை மின் நிலையங்களில் (Sub-stations) பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது வழக்கம். இதன்போது:
போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதனால் விபத்துகள் தவிர்க்கப்படுவதுடன், மழைக் காலங்களில் மின் கசிவு ஏற்படாமலும் தடுக்கப்படுகிறது.
நாளை காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பணிகள் முன்கூட்டியே முடிந்தால் மின் விநியோகம் விரைவில் வழங்கப்படலாம்.
நாளை திருச்சி மாவட்டத்தில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் முக்கிய பகுதிகள் இதோ:
மன்னார்புரம், டி.வி.எஸ்.டோல்கேட், உலகநாதபுரம், என்.எம்.கே. காலனி, சி.எச்.காலனி, உஸ்மான்அலி தெரு, சேதுராமன்பிள்ளை காலனி, ராமகிருஷ்ணாநகர், முடுக்குப்பட்டி, கல்லுக்குழி, ரேஸ்கோஸ் ரோடு, கேசவநகர், காஜாநகர், ஜே.கே.நகர், ஆர்.வி.எஸ்.நகர், சுப்பிரமணியபுரம், ராஜா தெரு, அண்ணா நகர், ரஞ்சிதாபுரம், சுந்தர்ராஜ் நகர், ஹைவேஸ் காலனி, மத்திய சிறைச்சாலை, கொட்டப்பட்டு, பால்பண்ணை, பொன்மலைப்பட்டி, செங்குளம் காலனி, இ.பி.காலனி, காஜா மலை, தர்காரோடு (கலெக்டர் பங்களா).
மேலும், டி.எஸ்.பி. கேம்ப், கிராப்பட்டி காலனி, அன்புநகர், அருணாச்சலநகர், காந்திநகர், பாரதிமின் நகர், சிம்கோ காலனி, ஸ்டேட் பேங்க் காலனி, கொல்லாங்குளம், எடமலைப்பட்டி புதூர், அரசு காலனி, ராமச்சந்திரா நகர், ஆர்.எம்.எஸ். காலனி, கே.ஆர்.எஸ். நகர், ராஜீவ்காந்தி நகர், கிருஷ்ணாபுரம், செட்டியப்பட்டி, அன்பிலார்நகர் மற்றும் பஞ்சப்பூர் ஆகிய இடங்களிலும் மின்சாரம் இருக்காது.
இங்கு தனியாகவும் சில பகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன: அன்பு நகர், இ.புதூர், கிருஷ்ணாபுரம் 1 & 2 கிராஸ், ராமச்சந்திரா நகர், குட்டி மலை, அரசு கிளை, ராஜீவ் காந்தி நகர், கே.ஆர்.எஸ் நகர், ஆர்.எம்.எஸ் கிளை, அருணாச்சலம் கிளை மற்றும் சொக்கலிங்கபுரம்.
பரமசிவபுரம், ஏ.கே.என்.ஜி.ஆர், இடையாற்றுமங்கலம், டி.வி. என்.ஜி.ஆர், ஆந்திமேடு, திருமஞ்சேடு, மூமூடிச்சலமங்கலம், தண்ணீர்பந்தல், சாத்தமங்கலம் மற்றும் வரதஜன் நகர்.
முசிறி OHT, அய்யம்பாளையம், வெள்ளூர், காமாட்சிபட்டி, தண்டலை, தண்டலைப்புத்தூர், மணமேடு, நாச்சியபுத்தூர், தும்பலம், சோலம்பட்டி, பெருமாள்பாளையம், மேட்டுப்பட்டி மற்றும் காட்டாப்பட்டி.
வெப்பம் அதிகரித்து வரும் இந்த சூழலில் 8 மணி நேர மின்தடை என்பது சற்று சிரமமான காரியமே. எனவே திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது நல்லது.
|தண்ணீர் சேமிப்பு
|காலையிலேயே மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் தண்ணீரை நிரப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
|எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள்
|மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் மற்றும் பவர் பேங்குகளை இன்றே முழுமையாக சார்ஜ் செய்து கொள்ளுங்கள்.
ஃப்ரிட்ஜ் பராமரிப்பு
மின்சாரம் இல்லாத நேரத்தில் ஃப்ரிட்ஜை அடிக்கடி திறப்பதைத் தவிர்க்கவும், இதனால் உள்ளே இருக்கும் பொருட்கள் கெடாமல் இருக்கும்.
இன்வெர்ட்டர் பயன்பாடு
இன்வெர்ட்டர் வைத்திருப்பவர்கள், தேவையற்ற விளக்குகள் மற்றும் மின்விசிறிகளைத் தவிர்த்து சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தவும்.
மேற்கண்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களுக்குத் தேவையான முன்னேற்பாடுகளைச் செய்துகொள்ளுமாறு மின்சார வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. நாளை திருச்சியில் மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களான கோவை, சேலம், புதுக்கோட்டை மற்றும் திருவாரூர் ஆகிய இடங்களிலும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.