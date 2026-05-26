/திருச்சி மக்களே அலர்ட்..! நாளை இந்த பகுதிகளில் 6 மணி நேரம் கரண்ட் கட்: லிஸ்ட்ல உங்க ஏரியா இருக்கா?

Trichy power Shutdown Area List: திருச்சி மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (மே 27, புதன்கிழமை) காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது. பொதுமக்கள் தண்ணீரைச் சேமித்து வைக்கவும், மொபைல்களை சார்ஜ் செய்து கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
Trichy Power Shutdown News: தமிழ்நாட்டில் தடையற்ற மின்சார விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக, மாதந்தோறும் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது வழக்கம். இந்த பணிகளின் போது சேதமடைந்த மின்கம்பங்களை மாற்றுவது, மின் கம்பிகளில் உராய்ந்து ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் மரக்கிளைகளை அகற்றுவது மற்றும் பழுதடைந்த டிரான்ஸ்பார்மர்களைச் சரிசெய்வது போன்ற பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடைபெறும்.
அதன்படி நாளை (மே 27, 2026, புதன்கிழமை) திருச்சி மாவட்டத்தின் பல்வேறு முக்கிய பகுதிகளில் மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று மின்சார வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
உங்கள் பகுதியில் நாளை மின்தடை இருக்கிறதா என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்துகொண்டு, உங்களது அன்றாடப் பணிகளைத் திட்டமிட கீழே உள்ள அட்டவணையைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
திருச்சி மாவட்டத்தின் வையம்பட்டி, மணச்சநல்லூர், குணசீலம், நடுப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு துணை மின் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை அமலில் இருக்கும். அதன் விரிவான பட்டியல் இதோ..
துணை மின் நிலையம் (Sub-Station)
மின் விநியோகம் தடைபடும் முக்கிய பகுதிகள் / கிராமங்கள்
|வையம்பட்டி 11KV SS
|பொன்னம்பலம்பட்டி, பொன்னம், தோப்பநாயக்கன்பட்டி, குமாரவாடி, சடையம்பட்டி, வலையபட்டி, ரெட்டியபட்டி, வையம்பட்டி டவுன், ஆசத் சாலை, இளங்குறிச்சி, ஊத்துப்பட்டி, பாலத்தூர், ஆவாரம்பட்டி
|மணச்சநல்லூர் & வேங்கைமண்டலம் SS
|மணச்சநல்லூர், பிச்சந்தர்கோவில், மேற்கு மணச்சநல்லூர், சிறுகம்பூர், திருப்பஞ்சாலி, வேங்கைமண்டலம், கண்ணகுளம், துருவம்பட்டி, சோலங்காநல்லூர், வல்மால்பாலம், சமயபுரம்
|நடுப்பட்டி 33KV SS
|கண்ணூத்து, புல்லுகம்பட்டி, எலமனம், கல்துப்பட்டி, புதுவூர், சீதாப்பட்டி, ராமரெட்டியபட்டி, நடுப்பட்டி, கடவூர், கடவூர் குடிநீர் திட்டப் பகுதிகள், கல்லுப்பட்டி, புதுவாடி, நடுபட்டி
|குணசீலம் SS
|கொடுந்துறை, மணப்பாளையம், பஞ்சம்பட்டி, தின்னகோணம், நாச்சம்பட்டி, ஈவூர், ஆமூர், கோட்டூர், ஆலம்பாக்கம், வத்தலை, குணசீலம், உமையாள்புரம், தாளப்பட்டி, மண்டூர்
சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் இருக்காது என்பதால், பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி இந்த மின்தடை நேரத்தை எதிர்கொள்ள சில எளிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அவசியமாகும்.
இன்றைக்கு மொபைல் போன் என்பது அத்தியாவசிய தேவையாகிவிட்டது. எனவே, இன்றிரவே உங்களது மொபைல் போன்கள் மற்றும் பவர் பேங்க்குகளை (Power Banks) முழுமையாக சார்ஜ் செய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
மின்தடை நேரத்தில் மொபைல் பேட்டரியின் ஆயுளை நீட்டிக்க, போனை 'பவர் சேவிங்' மோடில் போட்டு வைப்பது நல்லது. கேம்கள் விளையாடுவது, வீடியோக்கள் பார்ப்பதைத் தவிர்த்து அவசர அழைப்புகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்கள்.
மின்சாரம் நின்றால் மோட்டார் இயக்க முடியாது என்பதால், நாளை காலை 9.45 மணிக்கு முன்பாகவே வீட்டுத் தேவைக்கும், குடிக்கவும் தேவையான தண்ணீரைத் தொட்டிகளிலும், குடங்களிலும் நிரப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிப்பவர்கள் நாளை காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை எதிர்பாராத சிக்கல்களைத் தவிர்க்க லிஃப்ட் (Lift) பயன்படுத்துவதைத் முற்றிலுமாகத் தவிர்த்து, படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது.
மாலை 4 மணிக்கு பராமரிப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்தவுடன் உடனடியாக மின் விநியோகம் சீரமைக்கப்படும். சில இடங்களில் பணிகள் நீடித்தால் மின்சார வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அல்லது வானொலி செய்திகள் மூலம் தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மின்தடை ஏற்படும் போது வீட்டில் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்குத் தேவையான சிற்றுண்டிகள், பால் மற்றும் அவசர முதலுதவி பெட்டிகளை (First Aid Kit) கைக்கு எட்டும் தூரத்தில் வைத்திருங்கள். மேலும் அவசர காலத் தொடர்பு எண்களை டைரியில் குறித்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது.
நாளை மின் விநியோகம் தடைபடும் பகுதிகளில் உங்கள் நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் இருந்தால், அவர்கள் முன்கூட்டியே தயாராக இந்தச் செய்தியை இப்போதே அவசரமாகப் பகிர்ந்து (Share) தெரியப்படுத்துங்கள்.