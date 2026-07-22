Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Trichy
  • /திருச்சி : ரேஷன் கார்டு அப்டேட், வணிகர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

திருச்சி : ரேஷன் கார்டு அப்டேட், வணிகர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Trichy News : திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் ரேஷன் கார்டு அப்டேட் மற்றும் வணிகர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு என இரண்டு லேட்டஸ்ட் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 22, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:18 PM IST
திருச்சி : ரேஷன் கார்டு அப்டேட், வணிகர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Trichy Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜந்தர் மந்தரில் கூடும் மாணவர்கள் படை: போராட்டம் தீவிரம்.. போலீஸ், RAF குவிப்பு
CJP Protest23 min ago
2
Godzilla Vs Kong26 min ago
3
Pension hike46 min ago
4
CJP Protest1 hr ago
5
Dhanush1 hr ago