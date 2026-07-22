/திருச்சி : ரேஷன் கார்டு அப்டேட், வணிகர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Trichy News : திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் ரேஷன் கார்டு அப்டேட் செய்வது குறித்த புதிய வழிகாட்டுதல்களை கொடுத்திருப்பதுடன், வணிகர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பையும் வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, சாலையோர உணவகங்களின் தொகுப்பு ("Healthy and Hygienic Food Street"-HHFS) திட்டத்தில் சேர அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இந்த இரு அறிவிப்புகள் குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள், குடும்ப அட்டையில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் மின்னணு கைவிரல்ரேகை பதிவு சரிபார்ப்பு (e-KYC)-ன் கீழ் கைவிரல்ரேகை புதுப்பிப்பதை கட்டாயமாக்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுவரை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 91.3 சதவீதம் கைவிரல்ரேகை பதிவு புதுப்பித்துள்ளனர். மீதமுள்ள கைவிரல்ரேகை வைத்து புதுப்பிக்க வேண்டியவர்களின் எண்ணிக்கை 2,25,149 ஆக உள்ளது. எனவே, நியாய விலைக் கடைக்கு குடும்ப அட்டையுடன் சென்று கைவிரல்ரேகை வைத்து, மின்னணு கைவிரல்ரேகை பதிவு சரிபார்ப்பு (e-KYC)-ன் கீழ் இம்மாத இறுதிக்குள் புதுப்பித்துக் கொள்ள தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கைவிரல்ரேகை விழாதவர்கள், 5 வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள், முதியோர்கள் ஆகியோர் தங்களது ஆதார் அட்டையில் கைவிரல்ரேகை மற்றும் கண்பதிவை புதுப்பித்த பின்னரே மின்னணு கைவிரல்ரேகை பதிவு சரிபார்ப்பு (e-KYC) - ன் கீழ் பதிவு செய்ய இயலும். ஆதார் அட்டையில் கைவிரல்ரேகை கண்பதிவு புதுப்பிக்க திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் ஆதார் இ-சேவை மையங்களை அணுகி கைவிரல்ரேகை புதுப்பித்து, பின் சம்மந்தப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர் குடும்ப அட்டையுடன் நியாய விலைக்கடைக்கு சென்று மின்னணு கைவிரல்ரேகை பதிவு சரிபார்ப்பு (e-KYC) பதிவை புதுப்பித்து பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சிராப்பள்ளி உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் செயலாக்கத்தின்படி, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் ஆரோக்கியமான மற்றும் சுகாதாரமான சாலையோர உணவகங்களின் தொகுப்பு ("Healthy and Hygienic Food Street"-HHFS) திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 30 உணவு வணிகர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிர்ணயச் சட்டம், 2006 மற்றும் அதன்கீழ் இயற்றப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, நுகர்வோருக்கு பாதுகாப்பான, தரமான மற்றும் சுகாதாரமான உணவுகளை தயாரித்து விற்பனை செய்யும் வகையில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் உணவு விற்பனை வண்டிகள் (Food Carts) கொள்முதல் செய்வதற்கான கடனுதவி, அரசு ஆதரவுடன் வங்கிகள் மற்றும் தகுதியுடைய அரசு நிதியுதவித் திட்டங்கள் வாயிலாக ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். இத்திட்டத்தில் பங்கேற்க விருப்பமுள்ள உணவு வணிகர்கள், மாவட்ட நியமன அலுவலர் (உணவு பாதுகாப்பு துறை, திருச்சிராப்பள்ளி) அவர்களை நேரில் சந்தித்து, தங்களது விருப்ப விண்ணப்பங்களை 24.07.2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் சமர்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இத்திட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பயன்பெற விரும்பும் அனைத்து தகுதியான உணவு வணிகர்களும், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் தங்களது விண்ணப்பத்தை சமர்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.