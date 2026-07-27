/திருச்சி வேலைவாய்ப்பு! நல்ல சம்பளம் - மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு

Trichy Jobs : தமிழ்நாடு முழுவதும் டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித்த தேர்வுகளுக்கு அரசே பயிற்சி கொடுக்கிறது. இதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் திருச்சி உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலங்களிலும் நடைபெற்று வருகிறது. திருச்சி மாவட்டத்திலும் பயிற்சி வகுப்புகள் நடக்கும் நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றைக் கொடுத்துள்ளார். அதில், டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். அரசு நிர்ணயித்துள்ள சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
திருச்சிராப்பள்ளி, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இயங்கி வரும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் பல்வேறு போட்டித்தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டுவருகிறது. இவ்விலவச பயிற்சி வகுப்பில் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க பயிற்றுநர்கள் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளனர்.
1. போட்டித்தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துவதில் முன் அனுபவம் உள்ளவர்கள்.
2. தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழிகளில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துவதற்கு தகுதி பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும்.
3. போட்டித்தேர்வுகளுக்கான பாடப்பிரிவுகளில் கல்வித்தகுதி உடையோர்.
மேற்காணும் தகுதிகளைக் கொண்டுள்ள, விருப்பமுள்ள நபர்கள் 94990-55902 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணில் தங்களது சுயவிவரத்தினை 31.07.2026 - குள் அனுப்பி பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
நேர்காணலுக்கு வரும் நேர்வில், பயிற்றுநர்கள் தாங்கள் தயார் செய்த மாதிரி பாடக்குறிப்புகள், மாதிரி வினாக்கள் மற்றும் தொடர்புடைய பாடத்தின் PPT ஆகியவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், 5-10 நிமிடம் வரை குழுமத்தால் தெரிவிக்கப்படும் தொடர்புடைய பாடத்தில் ஏதேனும் ஒரு தலைப்பிலும் மற்றும் பயிற்றுநரின் விருப்ப பாடத் தலைப்பிலும் வகுப்பு நடத்திட வேண்டும். இதில் தேர்வு செய்யப்படும் பயிற்றுநர்களுக்கு அரசு விதிகளின்படி மதிப்பூதியம் வழங்கப்படும்.
மேலும், விவரங்களுக்கு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தினை நேரிலோ அல்லது 0431-2413510, 94990-55902 என்ற தொலைபேசி எண்களிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.