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திருச்சி வேலைவாய்ப்பு! நல்ல சம்பளம் - மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு

Trichy Jobs : திருச்சியில் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 27, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:38 PM IST
திருச்சி வேலைவாய்ப்பு! நல்ல சம்பளம் - மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு
Image Credit: Trichy Jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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