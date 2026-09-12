Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Trichy
  • /35 வயதுக்குட்பட்டவரா? திருச்சியில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலை

35 வயதுக்குட்பட்டவரா? திருச்சியில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலை

Trichy Jobs : திருச்சியில் தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. டிகிரி முடித்தவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 12, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:33 AM IST
35 வயதுக்குட்பட்டவரா? திருச்சியில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலை
Image Credit: Trichy Recruitment 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தோனி வைத்திருக்கும் CSK-வின் 1 லட்ச பங்குகள்... இதன் மொத்த மதிப்பு எவ்வளவு?
2
3
4
5