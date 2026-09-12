/35 வயதுக்குட்பட்டவரா? திருச்சியில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலை

Trichy Jobs : தமிழ்நாடு மாநில ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகின் கீழ் கிராமப்புற வாழ்வாதாரப் பணிகளை மேற்கொள்ள புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. லால்குடி, மண்ணச்சநல்லூர், புள்ளம்பாடி மற்றும் திருவெறும்பூர் ஆகிய வட்டாரங்களில் காலியாக உள்ள 5 வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் ஏதேனும் ஒரு துறையில் இளங்கலை பட்டப்படிப்புடன் குறைந்தபட்சம் 3 மாத கால MS-Office கணினி சான்றிதழ் படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்; அல்லது இளங்கலை கணினி அறிவியல் (B.Sc CS) அல்லது கணினி பயன்பாட்டியல் (BCA) பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பதாரர்கள் 35 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும், மகளிர் சுயஉதவிக்குழு அல்லது ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பில் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
காலிப்பணியிடம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட வட்டார எல்லைக்குட்பட்ட நபர்கள் மட்டுமே இதற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். மேலும், நிர்வாக அல்லது நிதி முறைகேடுகள் காரணமாகத் தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், புது வாழ்வு திட்டம், IFAD உள்ளிட்ட எந்தவொரு அரசுத் திட்டப் பணிகளிலிருந்தும் நீக்கப்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்க இயலாது.
தகுதியுள்ள நபர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களை வரும் 18.09.2026-க்குள் நேரிலோ, அஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது dpiu_trc@yahoo.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ அனுப்பி வைக்கலாம். பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை "இணை இயக்குநர் / திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, மகளிர் திட்டம், மாவட்ட ஆட்சியரகம் வளாகம், திருச்சிராப்பள்ளி – 620001" என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். கூடுதல் விவரங்களுக்கு 0431-2412726 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என்று திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரதீப் தயாள் தெரிவித்துள்ளார்.