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திருச்சி: 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Trichy District Latest News: திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேருபவர்களுக்கு ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூன் 30ஆம் தேதி கடைசி நாள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 28, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:29 AM IST
திருச்சி: 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
Image Credit: TN Govt Srirangam Temple Priest TrainingSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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