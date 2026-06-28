/திருச்சி: 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

TN Govt Srirangam Temple Priest Training: தமிழக அரசின் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள குறிப்பிட்ட கோயில்களில் அர்ச்சகர், ஓதுவார் உள்ளிட்ட பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில, 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான சேர்க்கையும் பல்வேறு கோயில்களில் நடந்து வருகிறது.
அந்த வகையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் சாதிவேறுபாடின்றி யாவரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்யில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூன் 30ஆம் தேதி கடைசி நாள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் போன்ற விவரங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் சாதிவேறுபாடின்றி யாவரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் அரச்சகர்களை உருவாக்கும் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளியில் உடனே சேரலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு தினசரி பூஜை, அபிஷேகம், வழிபாட்டு நெறிமுறைகள், திருவாசகம், நாலாயிர திவ் பிரபந்தம் மந்திரங்கள், நைவேத்தியம் செய்யும் முறை, தீபாராதனை செய்யும் முறை போன்றவை கற்றுத்தரப்படுகிறது. மேலும், திருமணம், புதுமண விழா, இறுதிச் சடங்கு என பல்வேறு கற்றுத்தரப்படுகிறது.
ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். ஓராண்டு பயிற்சி காலம் முடியும் வரை, மாணவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக ரூ.10,000 வரவு வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை பெற்று பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பப்படுபவர்கள் srirangamranganathar.hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பப்படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.
|துறை
|தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை
|மாவட்டம்
|திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயில்
|பயிற்சி
|ஓரண்டு கால அர்ச்சகர் பயிற்சி
|ஊக்கத்தொகை
|மாதம் ரூ.10,000
|தகுதிகள்
|8ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி, 14 முதல் 24 வயதுக்குள் இருத்தல்
|விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள்
|ஜூன் 30
|விண்ணப்ப படிவம்
|srirangamranganathar.hrce.tn.gov.in
இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர்,
அருள்மிகு அரங்கநாதசுவாமி கோயில்,
ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி - 620006
என்ற முகவரிக்கு ஜூன் 30ஆம் தேதிக்குள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. இதுதொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 94433 98769/ 84288 25526/ 95784 91124 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது.