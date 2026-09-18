/திருச்சி : IIT, IIM மாணவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகை

Trichy Latest news : திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் சமூகங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர் நாட்டின் தலைசிறந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்து பயில்வதை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் சிறப்பு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நடப்பு 2026–27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான கல்வி உதவித்தொகையைப் பெறுவதற்குத் தகுதியான மாணவ, மாணவியரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தயாள் தெரிவித்துள்ளார்.
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறையின் கீழ் வழங்கப்படும் இந்த உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் வாயிலாக, இந்தியாவில் உள்ள தலைசிறந்த மத்திய உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு நிதியுதவி அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, கீழ்க்கண்ட கல்வி நிறுவனங்களில் பயில்பவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்:
இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கழகங்கள் (IIT - Indian Institutes of Technology)
இந்திய மேலாண்மைக் கழகங்கள் (IIM - Indian Institutes of Management)
இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பக் கழகங்கள் (IIIT - Indian Institutes of Information Technology)
தேசியத் தொழில்நுட்பக் கழகங்கள் (NIT - National Institutes of Technology)
மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள் (Central Universities)
மேற்குறிப்பிட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் இளங்கலை அல்லது முதுகலை பட்டப்படிப்புகளைப் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆண்டிற்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 2,00,000/- (ரூபாய் இரண்டு லட்சம்) வரை கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இத்தொகை மாணவர்களின் கல்விச் செலவு மற்றும் இதர படிப்புச் செலவுகளுக்குப் பெரிதும் உறுதுணையாக இருக்கும்.
விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் அல்லது சீர்மரபினர் ஆகிய சமூகப் பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் மாணாக்கரின் பெற்றோரது அல்லது குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் அனைத்து வழிகளிலும் சேர்த்து ரூ. 2.50 லட்சத்திற்குள் (ரூபாய் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம்) இருக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற விரும்பும் மாணவ, மாணவிகள் தங்களது விண்ணப்பங்களை உரிய காலக்கெடுவுக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கான கால அவகாசம் பின்வருமாறு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது:
விண்ணப்பம் புதுப்பித்தல்: ஏற்கனவே முந்தைய ஆண்டுகளில் உதவித்தொகை பெற்று, நடப்பாண்டில் படிப்பைத் தொடரும் மாணவர்கள் தங்களது கல்வி உதவித்தொகைப் பதிவைப் புதுப்பிக்க கடைசி நாள்: 31.10.2026.
புதிய விண்ணப்பங்கள்: 2026–27 ஆம் கல்வியாண்டில் முதன்முறையாக இக்கல்வி உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியுடைய மாணவர்கள் தங்களது புதிய விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்: 30.11.2026.
இத்திட்டம் தொடர்பான விதிமுறைகள், தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் கூடுதல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் போன்ற முழுமையான விவரங்களை அறிந்துகொள்ள, தமிழ்நாடு செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் உள்ள பிரத்யேக விரைவுக் குறியீட்டை ஸ்மார்ட்போன் மூலம் ஸ்கேன் செய்து மாணவர்கள் விவரங்களை முழுமையாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். தகுதியுடைய திருச்சி மாவட்ட மாணவ, மாணவியர் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி அரசு வழங்கும் கல்வி உதவித்தொகையைப் பெற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.