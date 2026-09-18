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திருச்சி : IIT, IIM மாணவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகை

Trichy Latest news : திருச்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் IIT, IIM மாணவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 18, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:47 PM IST
திருச்சி : IIT, IIM மாணவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகை
Image Credit: Trichy Latest news

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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