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திருச்சி: ரேஷன் கார்டு இருந்தால் போதும்! அரசு தரும் மானிய லோன்

Trichy : திருச்சி மாவட்டத்தினர் சொந்த தொழில் செய்ய ரேஷன் கார்டுடன் குறிப்பிட்ட சில ஆவணங்களை எடுத்துச் சென்று விண்ணப்பித்தால் மானிய வட்டியில் லோன் பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 09, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:12 PM IST
திருச்சி: ரேஷன் கார்டு இருந்தால் போதும்! அரசு தரும் மானிய லோன்
Image Credit: Trichy TAMCO Minority Subsidy Loan 2026:

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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