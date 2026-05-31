/திருச்சியில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம்.. எங்கெல்லாம்? முதல்வர் விஜய் வருகையால் புதிய கட்டுபாடுகள்!

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நாளை (ஜூன் 1) திருச்சி வருகை தரும் நிலையில் சில முக்கிய பகுதிகளில் போக்குவரத்து மாற்றம் ஏற்பட இருக்கிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு காவல்துறை தரப்பில் இருந்து வெளியாகி உள்ளது.
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் மாதம் 23 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதையடுத்து மே 04 ஆம் தேதி வெளியான தேர்தல் முடிவுகள் அனைவரையும் அதிர்ச்சி உறைய வைக்கும் விதமாக அமைந்தது. அதாவது கட்சி தொடங்கி இரண்டே ஆண்டுகளான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 இடங்களில் அபார வெற்றியை பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இருப்பினும் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 118 இடங்கள் கிடைக்காத நிலையில், மற்ற கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பெறுப்பேற்று செயல்பட்டு வருகிறார்.
முதல்வர் விஜய், நடந்து முடிந்த தேர்தலில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார். இவை இரண்டிலுமே விஜய் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதாவது, பெரம்பூர் தொகுதியில் 55 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் 28 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் வெற்றி பெற்றார். ஆனால் தேர்தல் விதிகளின்படி, ஒருவர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றிருந்தால். அதில் ஒன்றை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அதன்படி, முதலமைச்சர் விஜய் பெரம்பூரை தன்வசம் ஆக்கிக்கொண்டு, திருச்சி கிழக்கை ராஜினாமா செய்தார்.
இந்த நிலையில்தான், முதலமைச்சர் விஜய் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி சொல்ல நாளை (ஜூன் 01) வருகை தருகிறார். இதற்காக புனித புனித வளனார் St. Joseph’s கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற உள்ள பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார். இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் வருகையை ஒட்டி திருச்சி மாநகர காவல்துறை பல்வேறு போக்குவரத்து மாற்றங்களை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர்.
தமிழக முதலமைச்சரின் திருச்சி வருகையையொட்டி, நாளை (ஜூன் 01) திங்கட்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மாநகரப் பகுதிகளில் தற்காலிக போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக சத்திரம் பேருந்து நிலையம் நோக்கி செல்லும் பொது போக்குவரத்திற்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
எனவே, நாளை திருச்சி மாநகருக்குள் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பொதுமக்கள் இந்த மாற்றுப் பாதையை அறிந்து தங்களது பயணங்களை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.