/திருச்சி மக்களுக்கு 2 புதிய அறிவிப்புகள்! பத்திரப்பதிவை மாற்ற வாய்ப்பு, TNPSC இலவச பயிற்சி

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் இளைஞர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் இரண்டு மிக முக்கியமான அறிவிப்புகளைத் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரதீப் குமார் வெளியிட்டுள்ளார். சொத்து உரிமையாளர்களின் நீண்ட நாள் நிலப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பது மற்றும் அரசுப் பணிகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்குக் கட்டணமில்லாப் பயிற்சிகளை வழங்குவது ஆகிய இருவேறு முக்கிய அறிவிப்புகளின் முழு விவரங்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
வருவாய் ஆவணங்கள் கணினி மயமாக்கப்பட்ட போது ஏற்பட்ட சில தொழில்நுட்பக் குளறுபடிகளால் பல்வேறு நிலங்கள் தவறுதலாகத் தடை செய்யப்பட்டன. மேலும், பத்திரப் பதிவுத் துறையினரால் "பூஜ்ஜியம்" (Zero Value) என்று மதிப்பீடு வழங்கப்பட்ட நிலங்களை, தற்போதைய சூழலில் பொதுமக்கள் பத்திரப் பதிவு செய்ய இயலாத ஒரு முட்டுக்கட்டை நிலை நீடித்து வருகிறது.
இதனைச் சரிபார்த்து உரிய நன்மைகளை மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக, ஒரு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (பதிவுகள் சரிபார்ப்பு) அரசால் தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் திருச்சிராப்பள்ளியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு திருச்சி, கரூர், திண்டுக்கல் மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள தடைசெய்யப்பட்ட நிலங்கள் மீதான புகார்களை விசாரித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுப்பார்.
மனுக்கள் அளிக்கும் முறை மற்றும் முகவரி: திருச்சி மாவட்டத்தில் 'தமிழ் நிலம்' இணையதளத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள நிலங்கள் மற்றும் பத்திரப் பதிவுத் துறையின் 'ஸ்டார் 2.0' இணையதளத்தில் "பூஜ்ஜியம்" மதிப்பீடு வழங்கப்பட்ட நிலங்களின் தடைகளை நீக்குவது தொடர்பாகப் பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கை மனுக்களை உரிய ஆதாரங்களுடன் சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்கலாம்.
நேரில் அளிக்க வேண்டிய முகவரி: பழைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ராணி மங்கம்மாள் கட்டடம், திருச்சிராப்பள்ளி.
மின்னஞ்சல் முகவரி: பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கை மனுக்களைத் தங்களின் நில ஆவணங்களுடன் sdro.rv.try@gmail.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் முகவரி மூலமாகவும் அனுப்பிப் பயன்பெறலாம்.
மறுபுறம், திருச்சி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் செயல்பட்டு வரும் தன்னார்வப் பயிலும் வட்டத்தின் மூலம், பல்வேறு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுப் பணிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தொடர்ச்சியாகக் கட்டணமில்லா இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது, தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணித் தேர்வுகளான TNPSC - GROUP I/II மற்றும் மத்திய அரசுப் பணிகளுக்கான SSC-CGL, இரயில்வே பணியிடங்களுக்கான RRB-ALP ஆகிய போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் திருச்சியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்காகக் கட்டணமில்லாப் பயிற்சி வகுப்புகள் இந்த மையத்தில் நேரடியாக நடைபெற்று வருகின்றன.
வகுப்புகள் நடைபெறும் நேரங்கள் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை): காலை 10.30 மணி முதல் மதியம் 1.30 மணி வரை: TNPSC - GROUP I/II தேர்வுகளுக்கான சிறப்பு வகுப்புகள். மதியம் 02.00 மணி முதல் மாலை 04.00 மணி வரை: SSC-CGL மற்றும் RRB-ALP தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள்.
பயிற்சியின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் இம்மையத்தின் சாதனை விபரம்:
இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் சிறந்த பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு அனைத்துப் பாடப்பகுதிகளுக்கும் விரிவான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுவதுடன், பாடவாரியாக மாதிரித் தேர்வுகளும் (Mock Tests) இலவசமாக நடத்தப்படும். மேலும், மாணவர்களுக்குப் படிக்கத் தேவையான பாடக்குறிப்புகளும் (Study Materials) முற்றிலும் இலவசமாகவே வழங்கப்படும்.
இம்மையத்தின் மூலம் கடந்த ஆண்டுகளில் படித்துப் போட்டித் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்தவர்களின் விபரம்:
2021 - 2022: 22 மாணவர்கள்
2022 - 2023: 62 மாணவர்கள்
2023 - 2024: 43 மாணவர்கள்
2024 - 2025: 13 மாணவர்கள்
மொத்தம்: கடந்த சில ஆண்டுகளில் மட்டும் இம்மையத்தின் தங்குதடையற்ற பயிற்சியால் 140 மாணவர்கள் பல்வேறு அரசுப் போட்டித் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுடைய போட்டித் தேர்வர்கள் அனைவரும் இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி இலவசப் பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இதுதொடர்பான கூடுதல் விபரங்களுக்கு 0431-2413510, 9499055901, 9499055902 ஆகிய வேலைவாய்ப்பு மையத் தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு விபரங்களை அறிந்துகொள்ளலாம்.