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திருச்சி மக்களுக்கு 2 புதிய அறிவிப்புகள்! பத்திரப்பதிவை மாற்ற வாய்ப்பு, TNPSC இலவச பயிற்சி

திருச்சி மாவட்ட மக்களுக்கு இரு முக்கிய அறிவிப்புகள். பூஜ்ஜியம் மதிப்பு நிலங்களின் தடை நீக்கம் மற்றும் அரசுத் தேர்வுகளுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:11 PM IST
திருச்சி மக்களுக்கு 2 புதிய அறிவிப்புகள்! பத்திரப்பதிவை மாற்ற வாய்ப்பு, TNPSC இலவச பயிற்சி
Image Credit: திருச்சி மக்களுக்கு 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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