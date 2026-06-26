/ECHS திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2026: 40 காலியிடங்கள்! சம்பளம் ₹130000 வரை -உடனே விண்ணப்பியுங்கள்

Trichy Velai Vaippu Alert: திருச்சிராப்பள்ளி முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டத்தில் (ECHS) காலியாக உள்ள 40 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு ஜூன் 2026-ல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. OIC, மெடிக்கல் ஸ்பெஷலிஸ்ட், டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் (DEO), கிளார்க், டிரைவர் மற்றும் நர்சிங் அசிஸ்டெண்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பணிகளுக்குத் தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் (LINK) வரவேற்கப்படுகின்றன.
இந்த வேலைவாய்ப்பு குறித்த முழுமையான விவரங்கள், கல்வித் தகுதி, சம்பளம், காலிப்பணியிடங்கள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை ஆகியவற்றை கீழே விரிவாகக் காணலாம்.
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விவரம்
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தகவல்
|நிறுவனத்தின் பெயர்
|முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டம் (ECHS Trichy)
|பணியின் வகை
|ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணி (Contract Basis)
|மொத்த காலியிடங்கள்
|40 இடங்கள்
|பணிபுரியும் இடம்
|திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு
|விண்ணப்ப முறை
|ஆஃப்லைன் (தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்)
|விண்ணப்பக் கட்டணம்
|கட்டணம் ஏதுமில்லை (இலவசம்)
|விண்ணப்பத் தொடக்க நாள்
|25 ஜூன் 2026
|விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்
|09 ஜூலை 2026
|தேர்வு செய்யும் முறை
|நேர்காணல் (Interview)
திருச்சிராப்பள்ளி ECHS கிளினீக்குகளில் மருத்துவப் பணிகள் முதல் நிர்வாகப் பணிகள் வரை மொத்தம் 40 காலியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் முழு விவரம் இதோ:
ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான கல்வித் தகுதியும் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் முதல் மருத்துவப் படிப்பு முடித்தவர்கள் வரை அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
OIC: ஏதேனும் ஒரு இளங்கலை பட்டப்படிப்பு (Any Degree) முடித்திருக்க வேண்டும். இத்துடன் நிர்வாகத் துறையில் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
Medical Specialist: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் MD அல்லது MS முடித்திருக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவத் துறையில் 3 ஆண்டுகள் அனுபவம் அவசியம்.
Medical Officer: MBBS பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் மருத்துவப் பணியில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
Dental Officer: BDS (பல் மருத்துவம்) முடித்திருக்க வேண்டும். 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது கட்டாயம்.
Lab Technician: B.Sc (MLT) அல்லது DMLT (Diploma in Medical Lab Technology) முடித்திருக்க வேண்டும். மருத்துவ ஆய்வகத்தில் 3 ஆண்டுகள் அனுபவம் தேவை.
DT / DH / DORA: சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் டிப்ளமோ (Diploma) படிப்பை முடித்து, 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
Driver: குறைந்தபட்சம் 8-ஆம் வகுப்பு (8th Pass) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன் ஹெவி அல்லது லைட் வாகனங்கள் ஓட்டுவதில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
DEO / Clerk: ஏதேனும் ஒரு டிகிரி (Any Degree) மற்றும் கணினி இயக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அலுவலக நிர்வாகத்தில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் தேவை.
Female Attendant / Safaiwala: எழுதப் படிக்கத் தெரிந்திருந்தால் (Literate) போதுமானது. சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
Peon / Chowkidar: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
Radiographer: ரேடியோகிராபியில் டிப்ளமோ (Diploma in Radiography) முடித்திருக்க வேண்டும். 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் தேவை.
Physiotherapist: பிசியோதெரபியில் டிப்ளமோ (Diploma in Physiotherapy) முடித்திருக்க வேண்டும் மற்றும் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
Nursing Assistant: DGNM (Diploma in General Nursing and Midwifery) முடித்திருக்க வேண்டும். நர்சிங் பணியில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
ECHS விதிமுறைகளின்படி தேர்வு செய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஒவ்வொரு பதவிக்கும் தனித்தனியாகக் கவர்ச்சிகரமான மாதச் சம்பளம் வழங்கப்படும்.
இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பில் குறிப்பிட்ட வயது வரம்பு தனியாகக் கொடுக்கப்படவில்லை. முன்னாள் ராணுவத்தினர் மற்றும் பொது விண்ணப்பதாரர்களுக்கான வயது தளர்வு மற்றும் விதிகளை ECHS நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ விதிமுறைகளின்படி சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் மூன்று கட்டங்களின் அடிப்படையில் தகுதியின் பேரில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்:
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு ஆஃப்லைன் (Offline) முறையில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பிப்பதற்கான எளிய வழிமுறைகள் இதோ:
விண்ணப்பத்துடன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆவணங்களின் நகல்களைச் சுய சான்றொப்பமிட்டு (Sign) இணைக்க வேண்டும்:
மத்திய அரசின் முன்னாள் படைவீரர் நல வாரியத்தின் கீழ் தற்காலிக அடிப்படையில் பணிபுரிய விரும்பும் தகுதியான நபர்கள் இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இறுதி நாளுக்கு முன்பாகவே தங்களின் விண்ணப்பங்களை அனுப்பி வைப்பது நல்லது.