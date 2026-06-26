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ECHS திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2026: 40 காலியிடங்கள்! சம்பளம் ₹130000 வரை -உடனே விண்ணப்பியுங்கள்

Trichy ECHS Recruitment: முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டம் (ECHS) திருச்சிராப்பள்ளி கிளினீக்குகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் 40 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப தகுதியானவர்களிடமிருந்து ஆஃப்லைன் விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 26, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:01 PM IST
ECHS திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2026: 40 காலியிடங்கள்! சம்பளம் ₹130000 வரை -உடனே விண்ணப்பியுங்கள்
Image Credit: AI Generated | Trichy ECHS Velai Vaippu AlertSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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