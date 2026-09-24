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ஒரே நாளில் 5 பெருமாள் கோவில்களுக்கு போகலாம்... திருச்சியில் ஆன்மீக டூர்

TTDC Trichy Vishnu Temples Tour: திருச்சி மாவட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள வைணவ கோவில்களுக்கு ஒரு நாள் சுற்றுலா திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Sep 24, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:08 PM IST
ஒரே நாளில் 5 பெருமாள் கோவில்களுக்கு போகலாம்... திருச்சியில் ஆன்மீக டூர்
Image Credit: Trichy TTDC Vishnu Temples Tour | AI Generated Image : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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