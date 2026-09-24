/ஒரே நாளில் 5 பெருமாள் கோவில்களுக்கு போகலாம்... திருச்சியில் ஆன்மீக டூர்

TTDC Trichy Vishnu Temples Tour: கடந்த செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி அன்று புரட்டாசி மாதம் பிறந்தது. பக்தர்கள் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் வைணவ கோவில்களுக்கு சென்று வழிபாடு செய்வது வழக்கம்.
தமிழ்நாடு அரசும் பக்தர்களுக்கு உதவும் வகையில், சென்னை, மதுரை, தஞ்சாவூர், திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வைணவ கோவில்களுக்கான சுற்றுலா திட்டத்தை அறிவித்திருந்தது. தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் இந்த ஆன்மீகச் சுற்றுலாவுக்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
ஒரு நாள் சுற்றுலாவான இதில் ஒரு மாவட்டத்தில் உள்ள பல வைணவ கோவில்களுக்கு பேருந்து மூலம் பக்தர்கள் அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். அந்த வகையில், திருச்சி மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
புரட்டாசி மாதம் வரும் அக்டோபர் 16ஆம் தேதிவரை நீடிக்கும். புரட்டாசி மாதத்தில் வைணவ கோவில்களுக்கு செல்வது வழக்கம். அதிலும் புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் பெருமாள் கோவிலில் வழிபாடு மேற்கொள்வதும் சிறப்பாகும்.
A day of devotion, heritage and divine blessings!— Tamil Nadu Tourism Development Corporation (@ttdcofficial) September 18, 2026
Make this Purattasi month special with TTDC's curated Perumal Temple One-Day Pilgrimage Tours across Chennai, Madurai, Tiruchirappalli and Thanjavur.
Book now at https://t.co/5andq4FyUq pic.twitter.com/8zCA6wU167
அந்த வகையில், TTDC ஏற்பாடு செய்திருக்கும் இந்த சுற்றுலாவின் தேதி குறித்து இணையதளத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால், முன்பதிவுக்கான விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
www.ttdconline.com என்ற இணையத்தில் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். 7550063121, 044-25333333, 044-25333444, 1800-425-31111 உள்ளிட்ட எண்களின் தொடர்புகொண்டு முன்பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். முன்பதிவு செய்துகொண்டால் தேதியை தெரிவிப்பார்கள்.
மதிய உணவு, சொகுசு பேருந்து உள்ளிட்ட வசதிகள் மட்டுமின்றி அனைத்து கோவில்களிலும் சிறப்பு தரிசனத்திற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
திருச்சியை சுற்றியுள்ள இந்த 5 வைணவ திருத்தலங்களுக்கு காலை 8.30 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை அழைத்துச் சென்று, சிறப்பு தரிசனத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும் இந்த ஆன்மீகச் சுற்றுலாவில் ஒரு நபருக்கு 1,100 ரூபாய் வசூலிக்கப்படும்.