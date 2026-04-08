தலைமைச் செயலாளர் மாற்றம்: ஒருதலைபட்சமாக செயல்பட்ட முருகானந்தம்.. போட்டு உடைத்த டிடிவி

Tamil Nadu Chief Secretary Transfered Latest: ஒருதலைபட்சமாக செயல்பட்டதால் தலைமைச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து முருகானந்தம் மாற்றப்பட்டதாக டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார். தேர்தல் ஆணையம் புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய் குமாரை நியமித்தது எதிர்ப்புகளை கிளப்பியுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 8, 2026, 07:48 PM IST

Tamil Nadu Chief Secretary Transfered Latest: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் மும்முரமாக செய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (ஏப்ரல் 8) திடீரென தலைமைச் செயலாளரை மாற்றி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தலைமைச் செயலாளராக முருகானந்தம் இருந்த நிலையில், அவர் மாற்றப்பட்டு சாய்குமாரை ஐஏஎஸ் புதிய தலைமைச் செயலாளராக தேர்தல் ஆணையம் நியமித்தது.  தலைமைச் செயலாளர் மாற்றப்பட்டதற்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உட்பட பல்வேறு தரப்பினர் கண்டனத்தை எழுப்பி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், டிடிவி தினகரன் முருகானந்தம் மாற்றப்பட்டதற்கு விமர்சித்துள்ளார். 

ஒருதலைபட்சமாக செயல்பட்ட முருகானந்தம்

திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக கட்சி வேட்பாளர் ஞானசேகரன் அவர்களை ஆதரித்து தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்வதற்காக வந்த அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். 

திமுக அரசு வாக்குறுதிகளில் திமுக ஏமாற்றிவிட்டது. மக்கள் கொதித்துள்ளார்கள். திமுக சூப்பர் ஸ்டார் இல்லை டம்மி ஸ்டார். 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றிபெறும். பல இடங்களில் சண்டை  நடக்கும். இது தவிர்க்க முடியாது. அரசு ஊழியர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆசிரியர்கள், போராடுகிறார்கள். போராடாத அரசு துறை அலுவலர்கள்  தமிழ்நாட்டில் இல்லை. 180 சதவீகத்தில்ல் சொத்து வரி, தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு இல்லை,
கொலை என்பது, வழக்கமாகிவிட்டது. சர்வசாதாரணமாக உள்ளது.. சட்ட ஒழுங்கிற்கு அம்மா ஆட்சி வரவேண்டும். அதற்கு என்டிஏ கூட்டணி வரவேண்டும்.

டிடிவி தினகரன் அட்டாக்

திமுக நிர்வாகிகள் பள்ளி மாணவி முதல், ஏர்ஹோஸ்டஸ் பெண்கள் வரை பாலியல் புகாரில் சிக்கியுள்ளனர்.
திமுகவிற்கு போதை பொருட்கள் விற்பனை செய்பவர்களுடன் தொடர்பு உள்ளது. திமுக மண்ணை கவ்வும்” என்று பேசினார். 

தொடர்ந்து, அவரிடம் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் மாற்றம் செய்யப்பட்டதற்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தேர்தல் ஆணையம் ஒருதலைபட்சமாக செயல்பட்டதற்கு மாற்றம் செய்துள்ளது என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் என்ற கேள்விக்கு? முருகானந்தம் ஒரு தலைப்பட்சமாக செயல்பட்டதனால் தான் தேர்தல் ஆணையம் மாற்றப்பட்டுள்ளது டிடிவி தினகரன்.

மேலும் பேசிய அவர், "மத்திய அரசு உதவியுடன் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும். அதிமுக ஆட்சியில், தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை திமுகவிற்கு மாற்று அதிமுக தான் மற்ற கட்சிகள் போட்டிக்கு வர முடியாது. எமெர்ஜென்சி போது  செய்யப்பட்டதை மறந்து, திமுகவினர் யார் யார் காலை பிடித்து வந்தார்கள் என தெரியும். தீயசக்தி திமுகவிலிருந்து தமிழ்நாட்டை மீட்டெடுக்க அதிமுக கூட்டணியால் தான் முடியும்” என்று கூறினார்.

