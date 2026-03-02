English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Trichy
  • பிரபல சீரியல் நடிகை சென்ற கார் விபத்து! ஓட்டுநர் பலி.. அவருக்கு என்னாச்சு?

  Actor Devi Priya Driver Killed: பெரம்பலூர் அருகே பிரபல சீரியில் நடிகை தேவிப்பிரியா சாலை விபத்தில் உயிர் தப்பியுள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 2, 2026, 06:17 PM IST

Actor Devi Priya Driver Killed: பெரம்பலூர் அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி  சீரியல் நடிகை தேவிப்பிரியாவின் கார் டிரைவர் உயிரிழந்துள்ளார்.  சென்னை ஐயப்பன் தாங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்தவரும், பிரபல சின்னத்திரை சீரியல் நடிகையுமானவர்தேவிப்பிரியா(43). இவர் சினிமா பட சூட்டிங் ஒன்றில் பங்கேற்பதற்காக அவருக்கு சொந்தமான கியா காரில் சென்னையில் இருந்து தேனி நோக்கி இன்று (மார்ச் 2) அதிகாலை சென்று கொண்டிருந்தார்.

சாலை விபத்தில் தப்பிய நடிகை தேவிப்பிரியா

காரை சென்னை ஐயப்பன்தாங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த துரைப்பாண்டி மகன் முத்து கணேஷ்(40) என்பவர் ஓட்டி வந்துள்ளார். இவர்களுடன் தேவிப்பிரியாவின் உதவியாளரான தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூரை சேர்ந்த பாஸ்கரன் மகன் திவாகர்(36) என்பவரும் பயணித்துள்ளார். இந்நிலையில் சென்னை  - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பெரம்பலூர் மாவட்டம் பாடலூர் ஆஞ்சநேயர் கோவில் பகுதியில் வந்தபோது காரின் டயர் பஞ்சர் ஆகி உள்ளது.

இதனையடுத்து காரை சாலையோரமாக நிறுத்தி பஞ்சரான டயரை டிரைவர் முத்து கணேஷ், திவாகர் உதவியுடன் மாற்றிக் கொண்டிருந்த போது, அவ்வழியே அதிவேகமாக வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் முத்து கணேஷ் மீதும் திவாகர் மீதும் மோதி உள்ளது. இந்த திடீர் சாலை விபத்தில் டிரைவர் முத்து கணேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். 

ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு

மேலும் படுகாயம் அடைந்த திவாகர் பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இது குறித்த தகவல் அறிந்த நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீசார் டிஎஸ்பி., ஆரோக்கியராஜ் தலைமையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விபத்தில் இறந்த முத்து கணேசன் சடலத்தை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

பாடாலூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிந்து விபத்தை ஏற்படுத்திய அடையாளம் தெரியாத வாகனத்தை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். பிரபல சின்னத்திரை சீரியல் நடிகை தேவிப்பிரியாவின் கண்முன்னே நிகழ்ந்த இந்த சாலை விபத்தில், அவரது கார் டிரைவர் துடிதுடித்து உயிரிழந்த சம்பவம், சிரிய அளவிலான காயங்கள் கூட ஏதுமின்றி உயிர் தப்பிய  அவரைப் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது. 

யார் இந்த தேவிப்பிரியா?

தேவிப்பிரியா சின்னத்திரையில் மிகவும் பிரபலமானவர். இவர் சன் டிவி  சக்தி சீரியல் மூலம் தான் அறிமுகமானார். அதில் மதுபோதைக்கு அடிமையாகும் கல்லூரி மாணவியாகி நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்தார். அதன்பிறகு, பல்வேறு சீரியல்களில் வில்லி ரோலில் அவர் நடிக்க தொடங்கினார்.  மேலும், அத்திப்பூக்கள், அச்சம் மடம் நாணம், சொர்க்கம் போன்ற சீரியல்களில் போலீஸ் வேடத்தில் நடித்திருந்தார்.  குறிப்பாக, ராதிகாவின் சீரியல்களில் இவர் கட்டயாம் இருப்பார். பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு சீரியல்களில் நடித்தவர். இப்போதும் கூட, சன் டிவி, விஜய் டிவி சீரியல்களில்  நடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

