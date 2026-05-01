ஷாக்கில் விஜய்.. தவெக அலுவலகத்திற்கு தீ வைத்து எரிப்பு.. திருச்சியில் நடந்த சம்பவம்

Trichy TVK Office Incident: திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அலுவலகத்திற்கு மர்ம நபர்கள் தீ வைத்து ஏரித்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு தவெக நிர்வாக ஆதவ் அர்ஜுனா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்திற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என  வலியுறுத்தியுள்ளார்.     

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 1, 2026, 08:30 PM IST

Trichy TVK Office Incident: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சியில் போட்டியிட்டுள்ளார். திருச்சி கிழக்கில்  தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடுகிறார். இந்த நிலையில், திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள தவெக அலவலகத்திற்கு மர்ம நபர்கள் தீ வைத்து ஏரித்துள்ளனர். ஸ்ரீரங்கம்  வேட்பாளராக தவெகவின் ரமேஷ் உள்ளார். வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு இன்னும் 3 நாட்களே உள்ளன. இந்த நிலையில், ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள தவெக வேட்பாளரின் ரமேஷ்  அலுவலகத்திற்கு தீ வைத்து ஏரித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

தவெக அலுவலகத்திற்கு தீ வைப்பு

இது சம்பந்தமான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளது.  சிசிடிவி காட்சியின்படி, அடையாளம் தெரியாத இரண்டு நபர்கள், இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வது பதிவாகி உள்ளது. ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள தவெக அலுவலகத்திற்கு  மொத்தமாக தீ வைத்துள்ளனர். இதில் அந்த இடமே கருகிய நிலையில் காட்சி அளிக்கிறது. மேலும், அலுவலகத்தை சுற்றியுள்ள பேனர்கள் அனைத்தும் கிழிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.   

இதுகுறித்து தவெக வேட்பாளர் ரமேஷ் கூறுகையில், “ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை பாதுகாப்பான சூழலில் நடைபெறுமா? இன்று அதிகாலை அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் எனது அலுவலகத்திற்கு தீ வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அலுவலகம் முற்றிலுமாக சேதம் அடைந்தது. அங்கு வைக்கப்பட்டு இருந்த அனைத்து பதாகைகளும் கிழிக்கப்பட்டன" என்றார். இதுகுறித்து தொடர்ந்து விசாரணையும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் விசாரணையும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.  இந்த நிலையில், இதற்கு தவெகனின் ஆதவ் அர்ஜுனா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 

ஆதவ் அர்ஜுனா கண்டனம்

இதுகுறித்து ஆதவ் அர்ஜுனா தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "திருச்சி மாவட்டம் திருவரங்கம் தொகுதியிலிருந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அலுவலகம் இன்று அதிகாலை சிலரின் அரசியல் தூண்டுதலால் எரிக்கப்பட்டிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது. அலுவலகத்தை எரித்தது மட்டுமில்லாமல், சுற்றி இருந்த கட்சி பேனர்களை எல்லாம் கிழித்துவிட்டுச் சென்றிருக்கிறார்கள்.

'தேர்தல் தோல்வி பயம் நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பதன் வெளிப்பாடாகவே அவர்கள் இந்த செயலை செய்திருக்கிறார்கள்' என்று பார்க்கும் மக்களுக்குக் கண்கூடாகத் தெரிகிறது. மக்கள் செல்வாக்கை இழந்த மக்கள் விரோத ஆதிக்கவாதிகள், மக்கள் நமது கழகத்திற்குக் கொடுத்துவரும் பேராதரவை பார்த்து பொறுத்துக்கொள்ள முடியாமல், இதுபோல் குண்டர்களை ஏவி அராஜக செயலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

தேர்தல் ஆணையத்தின் உறுதியான உத்தரவின் பேரில் இந்த வன்முறைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் காவல்துறை உடனடியாக கைது செய்து, உரிய நடவடிக்கையினை எடுக்க வேண்டும். வாக்கு எண்ணிக்கை நாளன்று சட்டம் ஒழுங்கை காக்கும் வகையில், குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று கூறினார். 

