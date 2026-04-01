கடைசி நேரத்தில் சேர்க்கப்பட்ட தவெக திருப்பத்தூர் வேட்பாளர்! யார் இந்த திருப்பதி?

TVK Tirupattur Candidate Tirupathi : சமீபத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில்,  திருப்பத்தூர் வேட்பாளர் குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. இவர் அதிமுகவில் திருப்பத்தூர் தெற்கு ஒன்றிய செயலாளராக இருந்திருக்கிறார் என்று தெரிய வந்துள்ளது.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 1, 2026, 04:18 PM IST
TVK Tirupattur Candidate Tirupathi : வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோரிடம் வேட்புமனுக்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.பின்னர் விநியோகம் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் கட்சி அலுவலகத்தில் திரும்ப பெறப்பட்டது.  தவெக சார்பில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்து சென்னை பணையூறில் உள்ள தவெக அலுவலகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் நேர்காணல் செய்தார். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர ஓட்டலில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதி தவெக வேட்பாளர்களையும்,பாண்டிச்சேரியில் 30 தொகுதி வேட்பாளர்களையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

திருப்பத்தூர் வேட்பாளர்..

கடந்த மார்ச் 29ஆம் தேதி, தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானது. இதில் திருப்பத்தூர் வேட்பாளராக டாக்டர் என். திருப்பதி என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இதற்கு முன்னர் திருப்பத்தூர் மாவட்ட அதிமுகவில்  திருப்பத்தூர் தெற்கு ஒன்றிய செயலாளராக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் சீட் எதிர் பார்த்தாக கூறப்படுகிறது. 

இதற்காக, அதிமுகவின் மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.சி.வீரமணியை நாடினாராம். கடைசியில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திலுள்ள சோளிங்கர் தொகுதி, பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதால், அந்த தொகுதியை பெரிதாக எதிர்பார்த்த அமமுக கட்சிக்கு வேறு வழியின்றி திருப்பத்தூர் தொகுதியை ஒதுக்க வேண்டியதாக ஆயிற்று. இதனால், திருப்பதி கொஞ்சம் அப்செட் ஆனதாக கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், தவெகவிடம் கோல் போட்டுப்பார்ப்போம் என்று இவர் நினைத்தது, கடைசியில் செமையாக க்ளிக் ஆனது. தொகுதி செலவை தானே ஏற்றுக்கொள்வடாக கூறியதால் இவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட உடனேயே தவெகவில் வேட்பாளராக டிக்கெட் கிடைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

வேட்பாளர் பட்டியலை வெளீயிடும் நாள் வரை, திருப்பதி தவெகவில் இணையவில்லையாம். இவரை, பிற வேட்பாளர்களுக்குமே இவரை யாரென்று தெரியாதது போல் பார்த்திருக்கின்றனர். விஜய், சில வேட்பாளர்களை நேர்காணல் செய்யாமல் அறிமுகப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அப்படி  அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவர்களுள் திருப்பதியும் ஒருவர்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்த விஜய்!

பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிட உள்ள நிலையில் சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள அம்பேத்கார் கல்லூரியில் தவெக தலைவர் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்து விட்டு பெரம்பூரில் அவர் போட்டியிடும் தொகுதியில் பிரச்சார பரப்புரை மேற்கொண்டார். பின்னர் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார். அன்றைய நாளில், வில்லிவாக்கத்திலும் அவர் பரப்புரை மேற்கொள்ள இருந்தார். ஆனால் சில காரணங்களால் இந்த பரப்புரை தள்ளிப்போனது. கொளத்தூரில் மீட்டிங்கை முடித்துக்கொண்டு அவர் நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார்.

