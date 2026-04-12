விஜய்யை முதல்முறையாக விமர்சனம் செய்த உதயநிதி ஸ்டாலின்! என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

புதிதாக அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேரடியாக திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் தொகுதியில் களமிறங்கியுள்ளார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 12, 2026, 08:02 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 களம் நாளுக்கு நாள் அனல் பறந்து வருகிறது. அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் பார்வையும் தற்போது திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியின் பக்கம் திரும்பியுள்ளது. காரணம், புதிதாக அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய் நேரடியாக இந்த தொகுதியில் களமிறங்கியுள்ளார். அவரை எதிர்த்து, ஆளுங்கட்சியான திமுக சார்பில் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான இனிகோ இருதயராஜ் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜை ஆதரித்து மாபெரும் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய்யை மிகக் கடுமையாக, அதேசமயம் மறைமுகமாக விமர்சித்து பேசியுள்ளது அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

அவருக்கு Work From Home தெரியாது!

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியின் முக்கிய வீதிகளில் திறந்தவெளி வாகனத்தில் நின்றபடி மக்களிடையே வாக்கு சேகரித்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக வேட்பாளரின் மக்கள் பணியை முன்னிலைப்படுத்தி பேசினார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "நமது வேட்பாளர், அண்ணன் இனிகோ இருதயராஜ் அவர்களை நீங்கள் மீண்டும் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும். அவரை நீங்கள் வெற்றி பெற வைத்தால், உங்கள் குறைகளை கேட்க அவர் உங்கள் வீடு தேடி வருவார். அவருக்கு Work From Home என்றெல்லாம் வீட்டில் உட்கார்ந்துகொண்டு வேலை செய்யத் தெரியாது. எப்போதுமே மக்களோடு மக்களாக களத்தில் இறங்கி நின்று உழைக்கக்கூடியவர் நமது இனிகோ" என்று அதிரடியாகத் தெரிவித்தார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினின் இந்த Work From Home விமர்சனம், நேரடியாக தவெக தலைவர் விஜய்யை நோக்கியே வீசப்பட்டுள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். திரையுலகில் பிஸியாக இருந்துகொண்டே, அவ்வப்போது மட்டும் அரசியலுக்கு வந்துவிட்டு செல்லும் மனநிலையில் உள்ளவர்களை தாக்கும் விதமாகவே உதயநிதியின் இந்த பேச்சு அமைந்திருந்தது கூட்டத்தினரிடையே பெரும் கரகோஷத்தை பெற்றது.

தவெக-வை தொடர்ந்து விமர்சிக்கும் உதயநிதி

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சிப்பது இது முதல் முறையல்ல. இதற்கு முன்பாக நடைபெற்ற திமுக இளைஞரணி மாநாடு மற்றும் பல்வேறு பொதுக்கூட்டங்களிலும் அவர் தவெக-வை கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். "தமிழ்நாட்டில் புதிது புதிதாக கடையை விரிக்க ஆரம்பித்துள்ளார்கள். கொள்கை என்றால் என்னவென்றே தெரியாத, வெறும் வெற்று கூச்சல் போடும் கூட்டம் ஒன்று இங்கே சுற்றிக்கொண்டு இருக்கிறது. தேர்தல் முடிந்ததும் இந்தக் கடைகளெல்லாம் தானாகவே காலியாகிவிடும்" என்று அவர் விஜய்யின் அரசியல் வருகையைக் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். மேலும், வலுவான அடித்தளம் மற்றும் சித்தாந்தம் இல்லாத இத்தகைய கட்சிகளை அட்டைப்பெட்டி கட்சிகள் என்றும் அவர் விமர்சித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் தொடர்ச்சியாகவே, தற்போது விஜய் நேரடியாக போட்டியிடும் தொகுதியான திருச்சி கிழக்கிற்கே சென்று உதயநிதி தனது வார்த்தை கணைகளை வீசியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் களப்பணி

விஜய் களமிறங்கியுள்ளதால் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி, திமுக-விற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவ பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது. எனவே, திமுகவின் ஒட்டுமொத்த தலைமையும் இந்த தொகுதியில் முகாமிட்டுள்ளது. உதயநிதி ஸ்டாலின் மட்டுமின்றி, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினும் இந்த தொகுதியை மிகத் தீவிரமாக கையில் எடுத்துள்ளார். சமீபத்தில் திருவாரூரில் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், நேராக திருச்சிக்கு வந்து காந்தி மார்க்கெட் பகுதியில் நடந்து சென்றே வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் வாக்குச் சேகரித்தார். நாட்டின் முதலமைச்சரே நேரடியாகக் களமிறங்கி, விஜய் போட்டியிடும் தொகுதியில் வீதி வீதியாக நடந்து சென்று பிரச்சாரம் செய்தது, இந்த தொகுதியை தக்கவைத்துக்கொள்ள திமுக எந்த அளவிற்கு வியூகம் வகுத்துள்ளது என்பதை தெளிவாக காட்டுகிறது. 

திருச்சி கிழக்கு: யாருக்கு சாதகம்?

கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக திமுக-வின் வசம் இல்லாமல் இருந்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை, கடந்த முறை மீட்டெடுத்து கொடுத்தவர் இனிகோ இருதயராஜ். இந்த தொகுதியில் கணிசமாக உள்ள குறிப்பிட்ட சமூக வாக்குகள் மற்றும் அடித்தட்டு மக்களின் ஆதரவு ஆகியவை இனிகோ இருதயராஜுக்கு மிகப்பெரிய பலமாக கருதப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, திமுக அரசின் மூன்றாண்டு கால மக்கள் நலத்திட்டங்களும் அவருக்கு கைகொடுக்கும் என ஆளுங்கட்சி உறுதியாக நம்புகிறது. மறுபுறம், நடிகர் விஜய் தனது மாபெரும் சினிமா புகழையும், இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் ஆதரவையும் நம்பி இங்கே களமிறங்கியுள்ளார். "மாற்று அரசியல்" மற்றும் "ஊழலற்ற நிர்வாகம்" என்ற முழக்கத்தோடு வரும் விஜய், திமுகவின் கோட்டையில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்துவாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகள்

1. திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய்யை விமர்சித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன கூறினார்?
திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜை ஆதரித்துப் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "இனிகோவுக்கு 'Work From Home' தெரியாது; அவர் மக்களுடன் களத்தில் இறங்கி நின்று உழைப்பவர்" என்று கூறினார். இதன் மூலம், சினிமாவில் பிஸியாக இருந்துகொண்டு பகுதி நேரமாக அரசியலுக்கு வரும் தவெக தலைவர் விஜய்யை அவர் மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.

2. திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் விஜய்யை எதிர்த்துப் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் யார்?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தலைவர் நடிகர் விஜய்யை எதிர்த்து, திமுக சார்பில் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான இனிகோ இருதயராஜ் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். 

