கிரிக்கெட்டில் CSK எப்படியோ.. அரசியலில் TVK.. விஜய்யின் அனல் பறக்கும் பேச்சு

VIjay Thanjavur Speech: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் கூடிய விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் பொதுமக்களிடையே பிரச்சாரம் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகின்றனர். அந்த வகையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இன்று (மார்ச் 04) தஞ்சாவூர் அருகே செங்கிப்பட்டியில் திடல் அமைத்து நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடத்தியது.
தஞ்சையில் தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டம்
அக்கட்சி தலைவர் விஜய் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் திருச்சி வந்தடைந்து, அங்கிருந்து கூட்டம் நடக்கும் இடமான தஞ்சாவூர் செங்கிப்பட்டிக்கு சாலை மார்கமாக வந்தடைந்தார். தஞ்சாவூர் விவசாய பூமி என்பதால், அதனை அடையாளப்படுத்தும் விதமாக விஜய் மேடையில் ஏறும்போது பச்சை துண்டு அணிந்திருந்தார். பின்னர் சுமார் 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் நிர்வாகிகளிடம் பேசினார்.
திமுகவை சாடிய விஜய்
வழக்கம்போல் திமுகவை சாடிய பேசிய விஜய், ஓம் சக்தி பராசக்தி திமுக ஒரு தீய சக்தி என சிறுவர்கள் கூட பேச தொடங்கிவிட்டனர் என கூறினார். அதேபோல், டெல்லியை எதிரி என பேசும் திமுக, ரைடு வரும்போது,டெல்லி அணிக்கு வெள்ளை குடை பிடிப்பார்கள் என சாடினார். இந்த நிலையில், இப்பேச்சில் சிஎஸ்கே வை குறிப்பிட்டு விஜய் பேசி உள்ளார்.
சிஎஸ்கேவை குறிப்பிட்ட விஜய்
அதாவது, கிரிக்கெட்டில் விசில் போடுவது CSK.. வரும் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் விசில் போடப்போவது நம்ம TVK.. என கூறினார். தொடர்ந்து மற்றவர்களுக்குதான் இது ஒரு எலக்சன், இம்முறை தமிழக மக்களுக்கு இது ஒரு எமோஷன். அதேபோல் மற்றவர்கள் போல் நானும் டெல்டாகாரன்தான் என நான் டால்டா ஊற்ற விரும்பவில்லை என பேசினார்.
நான்கு முனை போட்டி
தமிழக அரசியல் இம்முறை மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக - பாஜக கூட்டணி, சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனை போட்டியாக மாறி இருக்கிறது. இதன் காரணமாக தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
விஜய் மூன்றாவது இடம் பிடிப்பார்?
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி மொத்தமாக 45.38 சதவீதம் வாக்குகளை பெற்றது. NDA கூட்டணி அதாவது அதிமுக, பாஜக மற்றும் மற்ற கூட்டணி கட்சிகள் மொத்தமாக 39.71 சதவீதம் வாக்குகளை பெற்றது. சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி 6.58 சதவீதம் வாக்குகளை பெற்றது. இம்முறை மூன்றாவது இடத்திற்கு விஜய் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் 15 முதல் 20 சதவீதம் வாக்குகளை பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க: 27 +2.. திமுகவின் டீலை ஏற்குமா காங்கிரஸ்? விஜய்யை வைத்து ராகுல் காந்தி போடும் கணக்கு என்ன?
மேலும் படிக்க: விவசாயிகளின் பிள்ளைகளுக்கு இலவச உயர்கல்வி... விஜய் கொடுத்த 7 வாக்குறுதிகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ