/திருச்சி : திமுக இதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் - விஜய் வைத்த வேண்டுகோள்

Vijay Speech Today : திருச்சியில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முக்கிய மாவட்ட மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில், தமிழக முதலமைச்சரும் கட்சித் தலைவருமான அண்ணன் சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் கலந்துகொண்டு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க எழுச்சி உரையை ஆற்றினார். முதல்வராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு திருச்சிக்கு முதன்முறையாக வருகை தந்த அவர், "கரைபுரளும் காவிரி போல கூடியிருக்கும் திருச்சிக்கு என் தமிழ் வணக்கம்" என்று கூறி தனது உரையைத் தொடங்கினார். தமிழகத்தின் இதயமாகத் திகழும் திருச்சி மண்ணுக்கும், தன்னை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களுக்கும் தனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.
டிவிகே அரசு பொறுப்பேற்ற சில வாரங்களிலேயே எதிர்க்கட்சிகள் காட்டும் அவசரத்தையும், அவர்கள் முன்வைக்கும் விமர்சனங்களையும் முதலமைச்சர் விஜய் தனது பாணியில் கடுமையாகச் சாடினார். "நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து சில மாதங்கள், ஏன் சில வாரங்கள் கூட இன்னும் நிறைவடையவில்லை. ஆறு மாதம் அமைதியாக இருந்துவிட்டு அப்புறம் விமர்சிப்போம் என்று சொன்னவர்களால், இப்போது ஆறு நாள் கூட அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை" என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
தோல்வி பயத்தின் காரணமாக எதிர்க்கட்சியினர் திருமண விழாக்களுக்குச் செல்பவர்களிடம் கூட அரசியல் புலம்பல்களைக் கொட்டி வருகிறார்கள் என்று எள்ளி நகையாடிய அவர், இத்தனை காலம் மாற்றி மாற்றி ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்த இரண்டு பழைய கட்சிகளையும் நிராகரித்து, தன்னை முதலமைச்சராக அல்லாமல் மக்களின் "முதல் சேவகனாக" ஆக்கியுள்ள ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கும் தலைவணங்குவதாக நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
நடந்து முடிந்த தேர்தல் முடிவுகள் குறித்துப் பேசிய முதலமைச்சர், டிவிகே கட்சியின் அசுர வளர்ச்சியைப் பழைய வரலாற்றுத் தரவுகளுடன் ஒப்பிட்டுக் காட்டினார். "அரசியல் விமர்சகர்கள் பலரும் ஒரு விஷயத்தைக் குறிப்பிடுகிறார்கள். 1977-ல் புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள் சந்தித்த முதல் தேர்தலில் கூட இந்த அளவிற்கு ஒரு மாபெரும் வாக்குச் சதவீதம் (Vote Percentage) கிடைக்கவில்லை என்கிறார்கள். நான் என்னை ஒருபோதும் எம்.ஜி.ஆர் அவர்களுடன் ஒப்பிடமாட்டேன், அவர் என்றும் தனித்துவமானவர். ஆனால், நாம் பெரியார், அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர் ஆகியோரின் வழியில் நின்று மக்களுக்காக உழைக்க வந்தவர்கள்" என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
மேலும், இந்தத் தேர்தலில் மக்கள் தனக்கு அளித்த ஆதரவு மிகப்பெரியது என்றும், வரும் காலங்களில் வரவிருக்கும் அனைத்துத் தேர்தல்களிலும் டிவிகே-விற்கு மக்கள் தங்களின் முழுமையான ஆதரவை வழங்குவார்கள் என்ற ஆழமான நம்பிக்கை தனக்கு இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
தனது அரசியல் வருகை, பேசும் விதம் மற்றும் உடைகள் குறித்துச் சமூக வலைத்தளங்களில் கிண்டல் செய்பவர்களுக்குப் பதிலடி தரும் விதமாகப் பேசினார். "யார் எந்தப் பொசிஷனுக்குப் போனாலும் கிண்டலும் கேலியும் பேசிக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள். அவர்களிடம் நான் வைக்கும் ஒரே ரிக்வஸ்ட், தயவுசெய்து அதை நிப்பாட்டிராதீங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. நீங்கதான் என்னோட எனர்ஜி சோர்ஸ் (Energy Source)" என்று சவாலாகக் கூறினார்.
சமீப காலமாகத் தான் அணிந்து வரும் 'கோட்-சூட்' ஆடைகள் பற்றிப் பேசுபவர்களுக்குப் பதிலளித்த அவர், "அதிகாரம் செய்பவர்களும் ஆதிக்க சக்திகளும் மட்டும்தான் கோட்-சூட் போட வேண்டுமா? மக்களின் தூய்மையான மனசைப் போல பிளாக் அண்ட் ஒயிட் (Black & White) உடைகளைத்தான் அணிகிறேன். எல்லா விஷயத்திலும் இந்த விஜய் நேர்மையான பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருப்பான் என்பதைக் காட்டவே இந்த உடை" என்றார்.
தமிழகத்தின் தற்போதைய அரசியல் களம் இரு துருவமாக மாறிவிட்டதை முதலமைச்சர் விஜய் மிகத் தெளிவாகப் பிரகடனப்படுத்தினார். தமிழ்நாட்டு அரசியலில் இனி இரண்டே பேருக்கு நடுவில்தான் நேரடிப் போட்டி நிலவப் போகிறது, ஒன்று டிவிகே , இன்னொன்று திமுக. இதற்கு நடுவில் வேறு எந்தக் கட்சிக்கும், யாருக்கும் எந்த வேலையும் கிடையாது என்று திட்டவட்டமாகக் கூறினார்.
தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முந்தைய கடைசி ஐந்து நாட்களில் திமுகவும் மற்ற சில அமைப்புகளும் சேர்ந்து கொண்டு டிவிகே ஆட்சிக்கு வந்துவிடக் கூடாது எனப் பல சூழ்ச்சிகளைச் செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டிய அவர், "திமுக நம்மைத் தடுக்கத் தடுக்க, எதிர்க்க எதிர்க்க, அவமானப்படுத்த அவமானப்படுத்த அது அத்தனையும் நமக்கு நன்மையாகவே முடியும்" என்று தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.
டிவிகே ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தமிழக அரசியலிலும், குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினரிடமும் ஏற்பட்டுள்ள ஆரோக்கியமான மாற்றங்களை அவர் பட்டியலிட்டார். "முன்பெல்லாம் சட்டசபையில் யார் பேசினால் நமக்கென்ன, யார் அடித்துக் கொண்டால் நமக்கென்ன என்று இருந்த இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள், தற்போது சட்டசபையில் என்ன நடக்கிறது, மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை உன்னிப்பாகக் கவனிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள். சமூக வலைத்தளங்களில் வெறும் ரீல்ஸ் (Reels) பார்த்துக் கொண்டிருந்த கூட்டம் எல்லாம் இப்போது நியூஸ் (News) பார்க்கத் தொடங்கியுள்ளது" என்று மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.
தேர்தலில் டிவிகே-விற்கு வாக்களித்த பொதுமக்களை விமர்சிப்பவர்களுக்குத் தனது கடுமையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்தார். மக்கள் ஏமாந்து போய், கவர்ச்சியில் மயங்கி டிவிகே-விற்கு ஓட்டுப் போட்டுவிட்டார்கள் என்றும், வாக்களித்தவர்களைத் 'தற்குறிகள்' என்றும் விமர்சிப்பவர்களின் அரசியல் வாழ்க்கையை அதே மக்கள் விரைவில் கேள்விக்குறியாக்குவார்கள் என்றார். "அவர்களுக்கு ஓட்டுப் போட்டால் மக்கள் நல்லவர்கள், நமக்கு ஓட்டுப் போட்டால் மக்கள் கெட்டவர்களா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
திமுகவின் குடும்ப அரசியலைச் சாடிய அவர், "பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆரம்பித்த கட்சியை ஒரு குடும்பத்தின் அடிமைக்கூடாரமாக மாற்றியது யார்? திமுக தொண்டர்களே தங்களின் கட்சித் தலைமையைப் பார்த்து, 'கட்சி இப்படித் தோற்றுப் போனதற்குக் காரணம் வெளியே இல்லை, உழைக்காமல் சொகுசாக இருக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்குள்ளேயே தான் இருக்கிறது' எனக் குமுறுகிறார்கள்" என்று சுட்டிக்காட்டினார்.
கடந்த ஒரு மாத காலத் குறுகிய ஆட்சியில் தனது அரசு எடுத்த அதிரடியான மக்கள் நல முடிவுகள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் குறித்துப் பேசினார்:
இலவச மின்சாரம்: டிவிகே அரசு அறிவித்த 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டத்தை விமர்சிப்பவர்களுக்குப் பதிலடி கொடுத்த அவர், "ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் திமுக கொடுத்தது அல்ல, அது மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டது" என்றார்.
டாஸ்மாக் மூடல், கடன்கள் தள்ளுபடி: முந்தைய அரசு டாஸ்மாக் பணத்தைக் கொள்ளையடிப்பதிலும், ஊழல் கோப்புகளை மூடுவதிலும் குறியாக இருந்தது. ஆனால், இந்த டிவிகே அரசு பதவிக்கு வந்தவுடன் மக்களுக்குத் தொந்தரவாக இருந்த டாஸ்மாக் கடைகளை அதிரடியாக மூடியுள்ளது. மேலும், நிதி நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் விவசாயிகளின் கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பெண் காவல் படை: முந்தைய ஆட்சியில் தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு தெருவிலும் போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் பரவி, பெண்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியிருந்தது. அதனை ஒடுக்கத் தற்போது திறமையான காவல்துறை அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், பெண்களின் பாதுகாப்பை 100% உறுதி செய்ய அடுத்த வாரத்தில் "சிங்கப்பெண் காவல் படை" என்ற புதிய பிரிவு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளது.
தனது கொள்கைகளில் எவ்வித சமரசமும் இல்லை என்பதை முதலமைச்சர் மீண்டும் உறுதிபடக் கூறினார். டிவிகே அரசு என்பது எவ்வித பாகுபாடும் இல்லாத எல்லோருக்குமான நல்லாட்சியாக இருக்கும். மதச்சார்பற்ற கொள்கையில் சமரசமே இல்லை. மாநில உரிமைகள், சமூக நீதி, சமத்துவ நீதி மற்றும் நதிநீர் உரிமைகளை ஒருபோதும் யாருக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என்று பிரகடனம் செய்தார்.
இறுதியாக, திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் குறித்துப் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளும் என் தொகுதிகள்தான். பெரம்பூர் தொகுதி மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி ஆகிய இரண்டும் எனது இரு கண்கள் மாதிரி. அதிலும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி என் செல்லப் பிள்ளை மாதிரி. எனவே, அங்கு வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலில், உங்களில் ஒருவரை, உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளையைத்தான் வேட்பாளராக நிறுத்தப் போகிறேன்; அவருக்கு மக்கள் தங்களுக்குக் கொடுத்த அதே பேராதரவை வழங்கி வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும்" எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.
ஒரே நாளில் ஊழலற்ற, லஞ்சமற்ற ஆட்சியை உருவாக்குவது என்பது எளிதான மேஜிக் அல்ல, அதற்குச் சில காலம் பிடிக்கும். ஆனால், அதை நான் ஒரு நாள் கண்டிப்பா நடத்திக் காட்டுவேன். எனக்கு வேறு எந்த வேலையும் இல்லை, உங்களுக்காக உழைப்பதைத் தவிர. என் கடன் இனி என் மக்களுக்குப் பணி செய்து கிடப்பதே என்று கூறி, வெற்றி நிச்சயம் என்ற முழக்கத்துடன் முதலமைச்சர் விஜய் தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.