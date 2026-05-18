/இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் தவெக வென்றுள்ளது! தோல்விக்கு பின் முக ஸ்டாலின் பேச்சு!

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கட்சி படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. கடந்த முறை ஆட்சியில் இருந்த திமுக புதிதாக உருவான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திடமும் தோல்வி அடைந்து ஆட்சியை இழந்துள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து தற்போது ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ளது. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு அதிமுகவில் 25 எம்எல்ஏக்கள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகள் தங்களது ஆதரவை வழங்கி உள்ளனர். தற்போது தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், விஜய் குறித்து முன்னாள் எம்எல்ஏ மு.க. ஸ்டாலின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் இன்று நடைபெற்ற திமுக எம்எல்ஏ பூண்டி கலைவாணனின் இல்லத் திருமண விழாவில் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், திமுக தொண்டர்கள் யாரும் சோகமாக இருக்க தேவையில்லை என்றும், இப்போதும் நாம்தான் ஆட்சியில் இருக்கிறோம் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், தமிழகத்தில் இன்றும் ஆட்சியில் இருப்பது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தான். திமுக கொண்டு வந்த திட்டங்களையே தற்போது உள்ள அரசு நிறைவேற்றி வருகிறது என்றும் அவர் கூறினார். திமுக கொண்டுவந்த திட்டங்கள் அமலில் இருக்கும் வரை தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகமே ஆட்சி அமைத்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார். எந்த பணியையும் செய்யாமல் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்திருப்பதாகவும், சமூக வலைதளமான இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாகத்தான் தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
முக ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில், "தஞ்சைத் தரணியில் அன்புச் சகோதரர் பூண்டி கலைவாணன் அவர்களின் இல்லத் திருமண விழாவில் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினேன். பூண்டி கிருஷ்ணசாமி அவர்கள், பூண்டி கலைச்செல்வன் அவர்கள் எனக் கழகத்துக்காகவே தம் வாழ்வை ஒப்படைத்துக் கொண்ட கழகக் குடும்ப விழா இது! சிறிய இடைவெளிக்குப் பிறகு, வெளியூர் வருகிறேன். நேற்று, திருச்சியில் இறங்கியது முதலே கழக உடன்பிறப்புகளும் மக்களும் என்னைக் கண்டதும் வெளிப்படுத்திய உணர்வினை நான் புரிந்துகொண்டேன். உங்களை நானறிவேன். என்னை நீங்கள் அறிவீர்கள். நமக்குள் வார்த்தைகள் தேவையில்லை.
ஒரு புதிய அரசு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் ஆட்சி நடத்த நாம் தொந்தரவாக இருக்கப் போவதில்லை. நடத்தட்டும்! ஆனால், இயலாமையை மறைக்க நம் மேல் அவதூறுகள் கொண்டு தாக்கினால் விளக்கம் அளிப்போம். சமூக ஊடகங்களில் பொய்களைப் பரப்பினால் உண்மையைப் போட்டுடைப்போம் என உடன்பிறப்புகளைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
தஞ்சைத் தரணியில் அன்புச் சகோதரர் பூண்டி கலைவாணன் அவர்களின் இல்லத் திருமண விழாவில் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினேன்.— M.K.Stalin (@mkstalin) May 18, 2026
திமுக அரசின் தோல்விக்கு அவர்கள் ஆட்சியில் நடந்த அராஜகங்களும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையால் திமுகவுக்கு எதிராக மக்கள் பலரும் வாக்களித்ததாக தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவித்தன. இருப்பினும், திமுக தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் சமூக வலைதளங்களின் மூலம் ஆட்சிக்கு வந்ததாகவே பேசப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இவை எதுவும் மக்கள் மத்தியில் எடுபடவில்லை என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேர்தலுக்கு முன்பும் விஜய் குறித்தும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறித்தும் திமுகவினர் தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பி வந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், அவை அனைத்தும் திமுகவுக்கே எதிராக திரும்பியதாகவும், தேர்தல் முடிவுகளில் அது தெளிவாக தெரிந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, கொளத்தூர் தொகுதியிலேயே மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி அடைந்தது, அவர்களின் ஆட்சியின் மீதும் ஆட்சியாளர்களின் மீதும் மக்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கை குறைந்திருப்பதை வெளிப்படுத்துவதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.