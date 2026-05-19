/வேளாங்கண்ணிக்கு ஓடோடி வந்த தவெக பிரமுகர்.. முட்டிப்போட்டு அவர் செய்த காரியம்....ட்ரெண்டிங்

TVK Worker Walks on Knees at Velankanni Church: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் வெற்றி பெற்று முதல்வரானதால், அக்கட்சியின் திருச்சி நிர்வாகி ஜெரால்டு மில்டன் வேளாங்கண்ணி மாதா கோவிலில் முட்டிப்போட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினார். மேலும் விரைவில் வரவிருக்கும் திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலிலும் தவெக வெற்றி பெற வேண்டும் என அவர் பிரார்த்தனை செய்தார்.
திருச்சி: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், மாநில அரசியல் வரலாற்றையே புரட்டிப்போட்டு, புதிய முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுள்ளார் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய். சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் களம் கண்டு பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்ற விஜய், தமிழகத்தின் 59 ஆண்டுகால திராவிட ஆட்சிகளின் தனி ஆதிக்கத்தை உடைத்து அரியணை ஏறியுள்ளார்.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றிக்காக, தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பலரும் வினோதமான, நெகிழ்ச்சியான வேண்டுதல்களைச் செய்திருந்தனர். அதில் சமூக வலைத்தளங்களில் தற்போது இணையவாசிகளின் கவனத்தை ஈர்த்து பெரும் வைரலாகி வருவதுதான் திருச்சி பாலக்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த தவெக நிர்வாகியும் நடிகருமான ஜெரால்டு மில்டனின் நெகிழ்ச்சியான நேர்த்திக்கடனும் ஒன்று.
விஜய் திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியில் போட்டியிட்டபோது, அந்தத் தொகுதியின் தேர்தல் பொறுப்பாளராக இருந்து தவெக-விற்காக களத்தில் தீவிரப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டவர் ஜெரால்டு மில்டன். தன் தலைவன் விஜய் திருச்சி கிழக்கில் வென்று, தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று தேர்தல் சமயத்தில் உலகப் புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலயத்தில் அவர் மனமுருகி வேண்டிக்கொண்டார்.
அவர் வேண்டியபடியே விஜய் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்று, சட்டமன்றத்தில் தனது பெரும்பான்மையையும் வெற்றிகரமாக நிரூபித்துள்ள நிலையில், தனது வேண்டுதலை நிறைவேற்ற இன்று தனது ஆதரவாளர்களுடன் வேளாங்கண்ணிக்கு வருகை தந்தார் ஜெரால்டு மில்டன்.
பேராலயத்தின் வளாகத்திற்குள் நுழைந்த அவர், சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் மாதா பேராலயத்தின் பாதையில் முட்டிப்போட்டே நடந்து சென்று தனது கடுமையான நேர்த்திக்கடனைச் செலுத்தினார். தொடர்ந்து மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி, கண்கலங்கி மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்த அவரது புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் தற்போது இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன.
விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதால், சட்ட விதிகளின்படி ஒரு தொகுதியைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு மற்றொரு தொகுதியைத் துறக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அதன்படி அவர் பெரம்பூர் தொகுதியைத் தக்கவைத்து, திருச்சி கிழக்கு தொகுதியைத் தற்போது காலி செய்துள்ளார். இதனால் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் வரவுள்ளது.
மாதா பேராலயத்தில் பிரார்த்தனை செய்த ஜெரால்டு மில்டன், தற்போதைய வேண்டுதலோடு நிறுத்திக்கொள்ளவில்லை; வரவிருக்கும் திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலிலும் தவெக சார்பில் நிறுத்தப்படும் வேட்பாளர் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் மாதாவை நோக்கிப் புதிய வேண்டுதலை வைத்துள்ளார்.
ஒரு தீவிரத் தொண்டனின் இந்த அதீதப் பாசமும், கடுமையான வேண்டுதலும் தவெக வட்டாரத்தில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சினிமா டயலாக்குகளைத் தாண்டி, நிஜ அரசியலிலும் விஜய் மீது அவரது தொண்டர்கள் வைத்துள்ள அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைக்கு இந்த வேளாங்கண்ணி பிரார்த்தனை ஒரு சான்றாக அமைந்துள்ளது!
|விவரம்
|முக்கியத் தகவல்கள்
|தவெக வென்ற இடங்கள்
|234 தொகுதிகளில் 108 இடங்களை வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.
|விஜய் போட்டியிட்ட இடங்கள்
சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு (இரண்டிலும் வெற்றி).
|பதவியேற்பு
|மே 10, 2026 அன்று தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றார்.
|தற்போதைய நிலை
|மே 13 அன்று சட்டமன்றத் தரைத்தேர்வில் (Floor Test) தவெக கூட்டணி அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபித்தது.