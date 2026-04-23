  • வாக்குச்சாவடி சிசிடிவியில் ‘உதயநிதி ஸ்டாலின்’ என குரல்? நாமக்கல்லில் வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம்!

Namakkal Polling Stopped : ராசிபுரம் அடுத்த அத்தனூர் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆலாம்பட்டி பஞ்சாயத்து பகுதியில் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் என குரல் வருவதாக கூறி அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம். இந்த சம்பவம் தொடர்பான முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 23, 2026, 11:01 AM IST
Namakkal Polling Stopped : சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, வாக்குப்பதிவு விறுவிருப்பாக நடைப்பெற்று வருகிறது.  நாமக்கல், ராசிபுரம் அடுத்த அத்தானூர் பேரூஆட்சிக்கு உட்பட்ட, ஆலாம்பட்டி பஞ்சாயத்து பகுதியில் இருக்கும் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் இருக்கும் சிசிடிவி கேமராவில் ‘உதயநிதி ஸ்டாலின்’ என்றுகுரல் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம்:

தமிழகம் முழுவதும் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த அத்தனூர் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆலாம்பட்டி பஞ்சாயத்து பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் வாக்குச்சாவடி மையமானது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடி மையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் என குரல் வருவதாக கூறி வாக்குப்பதிவு தற்போது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

மீண்டும் தொடக்கம்:

சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக வாக்குச்சாவடி மையத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டதால் ஏராளமான வாக்காளர்கள் தற்போது காத்துக் கொண்டுள்ளனர். தற்போது வாக்கு சாவடி மையத்தில் ராசிபுரம் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் விஜயகுமார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.இதுகுறித்து வாக்கு சாவடி மையத்தில் உள்ள முகவர்கள் கூறுகையில் 5 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை உதயநிதி ஸ்டாலின் என சிசிடிவி கேமரா மூலம் குரல் வருவதாகவும் இதனால் திமுகவினர் அவர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக கூறி வாக்குப்பதிவு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கின்றனர்.

வாக்குப்பதிவு செய்த உதயநிதி ஸ்டாலின்:

உதயநிதி ஸ்டாலின், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தொகுதியில் தனது தந்தையும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின், தாய் துர்கா ஸ்டாலின், மனைவி கிருத்திகா, மகன் இன்பன் உதயநிதி உள்ளிட்ட அனைவருடன் ஒன்றாக வந்து வாக்கு செலுத்தினார். இவர், சென்னை சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் வேட்பாளராக இருக்கிறார். இவரது தொகுதியிலும் வாக்குப்பதிவானது விருவிருப்பாக நடைப்பெற்று வருகிறது. இங்கு இவரை எதிர்த்து, திருவலிக்கேணி தொகுதியில் உதய சூரியன் சார்பாக உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிடுகிறார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ஆயிஷா போட்டியிடுகிறார், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் சார்பாக செல்வம், அதிமுக சார்பாக ஆதிராஜாராம் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர். காலை 9 மணி நிலவரப்படி இங்கு வாக்குப்பதிவானது 17 சதவீதத்திற்கு மேல் இருந்தது.

