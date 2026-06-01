/Vijay Speech | கருப்பு வெள்ளை கோட் சூட் ஏன்? திருச்சியில் ரகசியத்தை சொன்ன முதலமைச்சர் விஜய்

TVK Chief Vijay Direct Challenge to DMK: தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய ஹாட் டாப்பிக் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவிகே) தலைவர் விஜய் ஆற்றியுள்ள இந்த அதிரடி உரைதான். தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின், தனது தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் உரையாற்றியுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், எதிர்க்கட்சியான திமுகவையும் அதன் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினையும் மிகக் கடுமையான வார்த்தைகளால் சாடியுள்ளார்.
திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதில் தொடங்கி, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, இலவச மின்சாரம், டாஸ்மாக் மூடல், மற்றும் வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் வியூகம் என பல முக்கிய விவகாரங்களை இந்த உரையில் அவர் தொட்டுச் சென்றுள்ளார்.
விஜய் ஆற்றிய உரையின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் அரசியல் நகர்வுகள்
விஜய்யின் இந்த நீண்ட உரையில் இடம்பெற்ற மிக முக்கியமான அரசியல் அறிவிப்புகள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அவர் விடுத்த சவால்களின் சுருக்கம் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
|
தலைப்பு
|
விஜய் உரையின் சுருக்கம்
|தொகுதிப் பாசம்
|
பெரம்பூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ-வாக இருந்தாலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தனது ""செல்லப் பிள்ளை"" மற்றும் இதயத்திற்கு நெருக்கமானது என அறிவிப்பு.
|
திமுகவிற்கு சவால்
|
தமிழக அரசியலில் போட்டி என்பது இனி டிவிகே vs திமுக மட்டுமே. மற்ற கட்சிகளுக்கு இங்கு வேலை இல்லை என திட்டவட்டம்.
|
ஆட்சி நிர்வாகம்
|
நான் முதலமைச்சர் அல்ல, மக்களின் ""முதல் சேவகன்"". லஞ்சம், ஊழலற்ற நேர்மையான நிர்வாகத்தை ஒரே நாளில் இல்லாவிட்டாலும், நிச்சயம் கொண்டு வருவேன்."
|
முக்கிய திட்டங்கள்
|
ஜெயலலிதா கொண்டு வந்த 100 யூனிட் இலவச மின்சாரத்தை 200 யூனிட்டாக உயர்த்தியது. டாஸ்மாக் கடைகளை படிப்படியாக மூடுவது மற்றும் விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி.
|
சட்டம் ஒழுங்கு & பாதுகாப்பு
|
போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க நடவடிக்கை. பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக அடுத்த வாரம் சிங்கப் பெண் காவல் படை துவக்கம்.
|
கொள்கை பிரகடனம்
|
மதச்சார்பற்ற கொள்கை, மாநில உரிமைகள், சமூக நீதி மற்றும் நதிநீர் உரிமைகளில் எவ்வித சமரசமும் இல்லை
|
இடைத்தேர்தல் வியூகம்
|
திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அங்குள்ள சாமானிய மக்களில் ஒருவரே வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவார்.
"ஆட்சிக்கு வந்து சில வாரங்கள் கூட ஆகவில்லை, அதற்குள் விமர்சனங்களை தொடங்கிவிட்டார்கள்" என்று திமுகவை சாடிய விஜய், தான் கோட்-சூட் அணிந்து வருவதை விமர்சிப்பவர்களுக்கும் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அதிகாரம் படைத்தவர்கள் மட்டும்தான் கோட்-சூட் அணிய வேண்டுமா என்று கேள்வி எழுப்பியவர், தான் அணிந்து வரும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் (Black & White) நிறம், மக்களின் தூய்மையான மனதையும், பெரியாரின் கருப்புச் சட்டை கொள்கையையும் பிரதிபலிக்கிறது என்று மறைமுகமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் சட்டசபையில் நடக்கும் விவாதங்களை தற்போதைய இளைஞர்களும் (Gen Z), பெண்களும் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருவதாகவும், "ரீல்ஸ் பார்த்துக் கொண்டிருந்த கூட்டம் எல்லாம் இப்போது நியூஸ் பார்க்கத் தொடங்கியுள்ளது" என்றும் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
தேர்தலில் மக்கள் தங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை என்பதால், மக்களை 'தற்குறிகள்' என்றும், 'கவர்ச்சியில் மயங்கி வாக்களித்தவர்கள்' என்றும் விமர்சிப்பவர்களுக்கு விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். "இதே மக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டுப் போட்டபோது நல்லவர்கள், எங்களுக்கு ஓட்டுப் போட்டால் தற்குறிகளா? அவர்கள் என்ன வேறு கிரகத்தில் இருந்தா வந்து ஓட்டுப் போட்டார்கள்?" என்று காரசாரமாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
விஜயகாந்த் மறைவுக்குப் பின் அண்ணா தொடங்கிய கட்சியை அடிமைக்கூடாரமாக மாற்றிய பெருமை திமுகவையே சாரும் என்றும், திமுகவின் இந்த வீழ்ச்சிக்குக் காரணம் தொண்டர்கள் அல்ல, உழைக்காமல் சொகுசாக இருக்கும் ஸ்டாலினின் குடும்பம்தான் என்று உடன்பிறப்புகளே பேசுவதாகவும் மேடையில் போட்டுடைத்துள்ளார்.
"என் கடன் இனி என் மக்களுக்கு பணி செய்து கிடப்பதே!" > சதித் திட்டங்களாலோ, சூழ்ச்சிகளாலோ நமக்கும் மக்களுக்குமான பூர்வ ஜென்ம பந்தத்தைப் பிரிக்க முடியாது. மாற்று அரசியலை நோக்கி தமிழகம் தடம் பதித்துவிட்டது என்று கூறி தனது உரையை நிறைவு செய்துள்ளார் முதலமைச்சர் விஜய்.