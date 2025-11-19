English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 12 நாட்களாக "கோமா"... குழந்தைக்கு என்னதான் ஆச்சு? கதறும் பெற்றோர்

சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் பிரசவம் பார்த்த பெண்ணுக்கு நிகழ்ந்த சோகம், பிறந்தது முதலே சுமார் 12 நாட்களாக கோமாவில் இருக்கும் குழந்தை... பிரசவத்தின்போது ஏற்பட்ட விபத்து தான் காரணம் என உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு.. இந்த பகீர் சம்பவம் குறித்து முழு விவரத்தை பார்ப்போம்...

