/சிவகங்கை ஏரியூரில் 13ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு

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Written ByR Balaji
Published: Sep 21, 2026, 06:40 PM|Updated: Sep 21, 2026, 06:40 PM
சிவகங்கை மாவட்டம் ஏரியூரில் உள்ள மருந்தீஸ்வரர் கோவில் அருகேயுள்ள வனப்பகுதியில் 13 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பழமையான கல்வெட்டு ஒன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தியத் தொல்லியல் துறை அலுவலர் முத்துக்குமார் மற்றும் ஆய்வாளர் குழுவினர் இணைந்து மேற்கொண்ட கள ஆய்வின்போது இக்கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சிலாசாசன வடிவில் அமைந்த இந்த 8 வரிகள் கொண்ட கல்வெட்டின் பின்புறத்தில் திருவாழி சின்னம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ‘வடுக கெம்பனான முனையத்தரையன்’ என்பவரால் நல்லூர் குளத்திற்குப் பாயும் வாய்க்காலுக்கு ‘ஆயிரத்தந்நூற்றுவன்’ எனப் பெயரிடப்பட்ட வரலாற்றுச் செய்தி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அப்பகுதியின் நீர் மேலாண்மை வரலாற்றை அறிய உதவுகிறது.

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