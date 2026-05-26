/சித்திரை திருவிழா தகராறு… 17 வயது சிறுவன் வெட்டிக்கொலை..

Published: May 26, 2026, 06:00 PM IST|Updated: May 26, 2026, 06:00 PM IST
மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் அருகே 17 வயது சிறுவன் குபேந்திரன் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சித்திரை திருவிழா நேரத்தில் ஏற்பட்ட முன்தகராறைத் தொடர்ந்து, ஒரு மாதமாக பழிவாங்க காத்திருந்த கும்பல் இந்த கொலையை அரங்கேற்றியதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். அதிகாலை வேளையில் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் பார்க்கிங் பகுதியில் நடந்த இந்த தாக்குதலில், முத்துமணி, அவரது தம்பி ராஜ் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் இருசக்கர வாகனங்களில் வந்து குபேந்திரனை சரமாரியாக வெட்டிக்கொலை செய்து தப்பியோடியது தெரியவந்துள்ளது.