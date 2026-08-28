/நவீனமயமாகும் குடிநீர், கழிவுநீர் கட்டமைப்பு! தமிழக அரசின் நடவடிக்கை.. என்னென்ன?

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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 28, 2026, 04:20 PM|Updated: Aug 28, 2026, 04:20 PM
சென்னையின் குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் கட்டமைப்பை நவீனப்படுத்த, இந்தியா மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இடையே 230 மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை குடிநீர் பாதுகாப்பு மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மைத் திட்டம் என்ற இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் மேம்பட்ட கழிவுநீர் சேவைகளை வழங்குவதுடன், காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் வகையில் நகரின் கட்டமைப்பு வலுப்படுத்தப்பட உள்ளன. திட்டத்தின் கீழ், 170 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர்க் குழாய்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. மேலும், 7 குடிநீர் பம்பிங் நிலையங்கள் மற்றும் 38 கழிவுநீர் பம்பிங் நிலையங்கள் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன. சென்னையில் முதல்முறையாக Ring Main System எனப்படும் மூடிய சுற்றுக் குழாய் என்ற அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் குடிநீர்
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