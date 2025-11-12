English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
விஜய், திரிஷா, மு.க.ஸ்டாலின்... 7 மாதங்களில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் - எச்சரிக்கும் சென்னை காவல் ஆணையர்!

தமிழகத்தில் கடந்த 7 மாதங்களில் விஜய், திரிஷா, அஜித், மு.க.ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி, அன்பில் மகேஸ் உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் வீடுகளுக்கு சுமார் 342 முறை வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்துள்ளதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் தெரிவித்துள்ளார். விவரம் என்ன என்பதை காணலாம்.

