/ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சம்பாதிக்கும் இந்தியர்கள் எத்தனை பேர்?

மத்திய அரசின் வருமான வரி புள்ளிவிவரங்களின்படி, 2024–25ஆம் நிதியாண்டில் ஆண்டுக்கு ரூ.100 கோடிக்கும் அதிக வருமானம் இருப்பதாக 576 பேர் வருமான வரிக் கணக்கில் பதிவு செய்துள்ளனர். இதுவே இதுவரை பதிவான மிக உயர்ந்த எண்ணிக்கை. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது மட்டும் 161 புதியவர்கள் இந்தப் பட்டியலில் சேர்ந்துள்ளனர். அதிக வருமானம் பெறுவோர் அதிகரிப்பது அரசுக்கு நேரடி வரி வருவாயை உயர்த்தும். அதன் மூலம் கல்வி, சுகாதாரம், சாலைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு போன்ற துறைகளில் கூடுதல் முதலீடு செய்ய வாய்ப்பு உருவாகும். பொருளாதார நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, தகவல் தொழில்நுட்பம், நிதிச் சேவைகள், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், உற்பத்தித் துறை உள்ளிட்ட பல துறைகளில் ஏற்பட்ட வேகமான வளர்ச்சி, அதிக வருமானம் பெறுவோரின் எண்ணிக்கையை