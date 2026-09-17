हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
அடியோடு மாறுது ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை.. என்ன நடக்கப் போகுது தெரியுமா?
Written By
Umabarkavi K
Published: Sep 17, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Sep 17, 2026, 03:00 PM
join
share
அடியோடு மாறுவது ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை.. என்ன நடக்கப் போகுது தெரியுமா?
Recommended Videos
02:52
அடியோடு மாறுது ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை.. என்ன நடக்கப் போகுது தெரியுமா?
02:46
திருச்சியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தால் மக்கள் கவலை!
02:28
தொடரும் ஆட்குறைப்பு... என்ன நடக்கிறது Oracle நிறுவனத்தில்?
04:59
இங்கிலாந்தில் குவிந்த முதலீடு... தவெக அரசு சொல்வது உண்மையா? - ஜெயக்குமார் கேள்வி
01:36
இடைத்தேர்தலில் வெற்றி யாருக்கு? அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சொன்ன பதில்?
02:54
20 கோடி டிகிரி நெருப்பை அடக்கிய இந்தியா! உருவான புதிய சூரியன் விவரம் என்ன?
02:25
நவீன தொழில்நுட்பங்களுக்காக புதிய பல்கலை. மாணவர்களுக்காக அரசு அதிரடி!
19:53
முதல்வர் விஜய்யும் எம்ஜிஆர்-ம் ஒன்றா... பாஜக நிர்வாகி கொந்தளிப்பு
02:40
தவெக அரசின் முதல் ஊழல் குற்றச்சாட்டு... சிலை ரெடி... டெண்டர் மட்டும் Pending...
11:30
துலாம் ராசிக்கு கடன் வர வாய்ப்பு... ஜாக்கிரதை! | செப்டம்பர் மாத தினப்பலன்கள்(16-09-2026)!
02:47
அண்ணா, பெரியாரைப் பற்றி முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தெரியுமா - டிடிவி தினகரன் விமர்சனம்!
02:47
இப்ப இது தேவையா? தமிழ்நாடு அரசுக்கு வி.கே. சசிகலா சரமாரி கேள்வி!
Trending
News
Photos
Videos
உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. 10 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை அலர்ட்!
2
8வது ஊதியக் குழு: சண்டிகரில் சந்திப்பு... சம்பளம், ஓய்வூதியம் முதல் டிஏ வரை
3
UPI கட்டணம்: திட்டித் தீர்த்த ராகுல்; ஆதரித்த 5 காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் - என்ன மேட்டர்?
4
கேப்டன் ரிஷப் பண்ட்... இந்திய அணியில் இடமில்லை... Rest of India ஸ்குவாட் அறிவிப்பு
5
நடுக்கடலில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் கப்பல்கள் மோதல்: என்ன நடந்தது?