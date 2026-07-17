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பாலாற்றில் முதல் தடுப்பணை! ராமநாயக்கன்பேட்டையின் புதிய அத்தியாயம்..

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:22 PM IST

வறண்ட வயல்களில் விதைகள் மட்டுமல்ல... விவசாயிகளின் கனவுகளும் புதைந்திருந்தன... அந்தக் கனவுகளை மீண்டும் முளைக்க வைக்கிறது பாலாறு...!இராமநாயக்கன்பேட்டையின் புதிய அத்தியாயத்தை எழுதப்போகும் முதல் தடுப்பணை பற்றி பார்க்கலாம்... பல ஆண்டுகளாகத் தண்ணீரின்றி காய்ந்து கிடந்த இராமநாயக்கன்பேட்டை விவசாயிகளின் வாழ்வில், இந்த புதிய தடுப்பணை ஒரு வரப்பிரசாதமாக உருவெடுத்துள்ளது. பாலாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள இந்த முதல் தடுப்பணை, வீணாகச் செல்லும் மழைநீரைத் தேக்கி, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை வெகுவாக உயர்த்தவுள்ளது. இதன் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் மறுவாழ்வு பெற்று, பசுமைக்குத் திரும்பும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. வறட்சியால் முடங்கிய விவசாயிகளின் கண்கள் இப்போது நம்பிக்கையால் பிரகாசிக்கின்றன. புதைந்து போன அவர்களின் வாழ்வாதாரக் கனவுகளை, இந்த பாலாற்றுத் தடுப்பணை மீண்டும் துளிர்க்கச் செய்து, ஊரின்

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