/வேலூரில் அதிர்ச்சி... எரியும் குப்பை தீயில் சிக்கி ஆட்டோ ஓட்டுநர் பரிதாப பலி!

வேலூர் மாநகர் மக்கான் சீனிவாசா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் 35 வயதான லோகேஷ். ஆட்டோ ஓட்டுனரான இவர் இன்று காலை சேண்பாக்கம் ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே ஆட்டோவை நிறுத்திவிட்டு இயற்க்கை உபாதை கழிக்கும் போது திடீரென மயங்கி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவர் விழுந்த இடமானது, விதிமுறையை மீறி குப்பை கொட்டப்பட்டு தீ வைக்கப்பட்டிருந்த இடமாகும். இதனால் எரிந்து கொண்டிருந்த குப்பை தீயில் மயக்கமடைந்த அவர் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இவரின் அலறல் சத்தத்தை கேட்ட பொது மக்கள் அவரை மீட்டு வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால், அவருக்கு உடல் முழுவதும் 80 சதவீதத்திற்கும் மேல் தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் சிகிச்சை பலன் இன்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். இது குறித்து மாநகராட்சி