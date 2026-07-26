Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /வங்கி மேலாளரை அறைந்த கயல்விழி அழகிரி... பரபரப்பு வீடியோ வைரல்!

வங்கி மேலாளரை அறைந்த கயல்விழி அழகிரி... பரபரப்பு வீடியோ வைரல்!

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:49 PM IST

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரியின் மகளும், முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பேத்தியுமான கயல்விழி அழகிரி மீது சென்னை அடையாறு காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அடையாறில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கி ஒன்றில் கயல்விழி கடன் பெற விண்ணப்பித்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கடன் வழங்குவது தொடர்பான நடைமுறைகளில் தாமதம் ஏற்பட்டதால், ஆத்திரமடைந்த கயல்விழி வங்கிக்கு நேரில் சென்று வங்கி மேலாளரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது வங்கி மேலாளரை அவர் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, கையால் தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து வங்கி மேலாளர் அளித்த புகாரின் பேரில், அடையாறு காவல்துறையினர் கயல்விழி அழகிரி மீது அரசு ஊழியரைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தல், தாக்குதல் நடத்துதல் மற்றும் மிரட்டல் விடுத்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின்

See more

Recommended Videos

OpenAI உருவாக்கிய AI Agent தன்னிச்சையாக ஊடுருவல் - பிரபல நிறுவனம் Shock
02:10
ஈரோடு–கரூர் Double Track - மத்திய அரசு கொடுத்த Surprise!
02:12
தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்: எகிறும் எதிர்பார்ப்புகள்
04:41
பதவி விலகினார் தர்மேந்திர பிரதான்: பிரதமருக்கு ராஜினாமா கடிதத்தை அனுப்பினார்
03:06
புதிய Electronics உற்பத்தி மையங்கள்! ரூ.1,012 கோடி... கோவைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்
02:43
கொளத்தூருக்கு CM விஜய் Master Plan! இனி ஸ்டாலின் ஜெயிக்கவே முடியாது
02:12
வேற லெவலில் மாறும் எழும்பூர்... தென்மாவட்ட மக்களின் கவனத்திற்கு...
02:41
ராமேஸ்வரம் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்... தெற்கு ரயில்வேயின் 3 சர்ப்ரைஸ்!
02:01
நீட் விஷயத்தில் விளையாடிய பாகிஸ்தான்..! எச்சரித்த டெல்லி போலீஸ்..! அசிங்கமா இல்லையா?
02:55
செக் மோசடி வழக்கு... "எனக்கு எதுவுமே தெரியாது" - நடிகர் விமல்
00:23
வேலூரில் அதிர்ச்சி... எரியும் குப்பை தீயில் சிக்கி ஆட்டோ ஓட்டுநர் பரிதாப பலி!
01:36
நந்தனத்தில் நடக்கும் அதிசயம்! Chennai Metro எடுக்கும் பெரிய RISK!
01:58

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கார்கில் போர் சோகம் : இறந்த வீரர்கள், கைவிட்ட பாகிஸ்தான் - 27 ஆண்டுகள் காத்திருப்பு!
Kargil war50 min ago
2
Ranipet News1 hr ago
3
Tamil Nadu government1 hr ago
4
Kargil war2 hrs ago
5
Coimbatore Metro3 hrs ago