/வங்கி மேலாளரை அறைந்த கயல்விழி அழகிரி... பரபரப்பு வீடியோ வைரல்!

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரியின் மகளும், முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பேத்தியுமான கயல்விழி அழகிரி மீது சென்னை அடையாறு காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அடையாறில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கி ஒன்றில் கயல்விழி கடன் பெற விண்ணப்பித்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கடன் வழங்குவது தொடர்பான நடைமுறைகளில் தாமதம் ஏற்பட்டதால், ஆத்திரமடைந்த கயல்விழி வங்கிக்கு நேரில் சென்று வங்கி மேலாளரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது வங்கி மேலாளரை அவர் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, கையால் தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து வங்கி மேலாளர் அளித்த புகாரின் பேரில், அடையாறு காவல்துறையினர் கயல்விழி அழகிரி மீது அரசு ஊழியரைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தல், தாக்குதல் நடத்துதல் மற்றும் மிரட்டல் விடுத்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின்