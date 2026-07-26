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அறிந்ததும் அறியாததும்: இயற்கையை மூச்சாக நினைத்த தமிழர்கள்

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:51 PM IST

ஜீ தமிழின் அறிந்ததும் அறியாததும் நிகழ்ச்சி..இதில், நீங்கள் பல புதிய விஷயங்களை மெதுவாக எளிய வகையில் கற்றுக்கொள்ளலாம். இன்றைய எபிசோடில், 100 வயது வரை வாழ்ந்த முன்னோர்களின் ரகசியம் என்ன? என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். பொதுவாக பெரியவர்கள், 100 வயது வரை வாழ்வார்கள் என்று கூறுவர். அது எப்படி என்று ஒரு முறையாவது கேட்டிருப்போமா? இதற்கும், நம் முன்னோர்கள் வீடு கட்டிய விதத்திற்கும் கூட சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? தமிழர்கள் மட்டும், எந்தவொரு விஷயத்தை செய்தாலும், அதற்கு பின்னர் அத்தனை அர்த்தம் இருக்கிறது என்பது நம் வரலாற்றை சற்று திரும்பி பார்த்தாலே தெரிந்து விடும். வீடு கட்டும் போது கூட அப்படித்தான், பலவித மரபோடு வீடு

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அறிந்ததும் அறியாததும்: இயற்கையை மூச்சாக நினைத்த தமிழர்கள்
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