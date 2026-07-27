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ஸ்டார்ட் அப்பில் புதிய சாதனை | ஆண்களை மிஞ்சிய பெண்கள் | No.1 இடத்தில் தமிழ்நாடு!

Written ByYuvashree
Published: Jul 27, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:20 PM IST

தமிழகத்தின் ஸ்டார்ட் அப் சாதனை ஆண்களை மிஞ்சிய பெண்கள் தொழில்முனைவோர் மாவட்ட வாரியான ஸ்டார்ட் அப் புள்ளிவிவரங்கள் பெண்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் புதிய அத்தியாயம். தொழில் முனைவு என்றாலே அது பெரும்பாலும் ஆண்களின் ஆதிக்கம் செலுத்தும் துறை என்ற எண்ணம் நீண்ட காலமாக இருந்தது. ஆனால், அந்த பார்வையை முற்றிலுமாக மாற்றி தமிழகப் பெண்கள் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளனர். தமிழகத்தில் ஆண்களை விட பெண்களே அதிக அளவில் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களைத் தொடங்கி நடத்தி வருவது அதிகாரப்பூர்வ புள்ளி விவரங்கள் மூலம் தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த சாதனை தமிழகத்தினுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல, பெண்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும் முக்கியமான ஒரு மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. எப்படி ஏற்பட்டது இந்த மாற்றம்? முழு விவரங்களைப் பார்க்கலாம். தொழில்

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