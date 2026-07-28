/அதிமுகவில் ஆபரேஷன் கிளீன்? 'ரெட் கார்டு'? ஈபிஎஸ் அதிரடி!

வராத நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை; யாரை குறிவைக்கிறார் ஈபிஎஸ்? மாஸ்டர் பிளான் என்ன? அதிமுகவில் ஆரம்பமானதா ஆபரேஷன் கிளீன்? யாரைக் குறிவைக்கிறார் இபிஎஸ்? கட்சியில் இருப்பது முக்கியமா, தலைமைக்கு விசுவாசமாக இருப்பது முக்கியமா? இந்த கேள்விகள்தான் இப்போது அதிமுக அரசியலில் மிகப்பெரிய விவாதமாக மாறியிருக்கிறது. தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு அதிமுகவில் அமைதியாக ஆனால் அதிரடியாக ஒரு அரசியல் ஆபரேஷன் நடந்து கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அது கட்சியை பலப்படுத்துகிற நடவடிக்கையா அல்லது எதிர்ப்பு குரல்களை ஒடுக்கின்ற முயற்சியா? 85 மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பல வாரங்களாக ஆலோசனை நடத்தி வந்தார் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி. சென்னை ராயப்பேட்டையில் இருக்கின்ற அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த ஜூன் 13-ஆம்