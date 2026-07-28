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கஜுராஹோ விமான நிலையத்தில் சேவையே இல்லை ஆனால் No.1 ரேங்க்!

Written ByYuvashree
Published: Jul 28, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:57 PM IST

மத்தியப் பிரதேசத்தின் கஜுராஹோ விமான நிலையம். இது, இந்திய விமான நிலைய ஆணையமான AAI வெளியிட்ட சமீபத்திய Customer Satisfaction Index (CSI) தரவரிசையில் நாட்டின் சிறந்த விமான நிலையமாக முதலிடம் பிடித்துள்ளது. ஆனால் இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு வியத்தகு தகவல் உள்ளது. ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் கஜுராஹோவில் இருந்து டெல்லி மற்றும் வாரணாசிக்கு இயக்கப்பட்ட இரண்டு வணிக விமான சேவைகளும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் அந்த விமான நிலையத்தில் ஒரு வணிக விமானமும் இயக்கப்படவில்லை. விமான சேவைகள் அக்டோபர் மாதத்தில் மீண்டும் தொடங்கும் என்று விமான நிலைய இயக்குநர் சந்தோஷ் சிங் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில், விமான சேவையே இல்லாத நிலையம் எப்படி முதலிடம் பெற்றது

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கஜுராஹோ விமான நிலையத்தில் சேவையே இல்லை ஆனால் No.1 ரேங்க்!
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