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BS-VI கார் உரிமையாளர்களுக்கு Good News... PUCC செல்லுபடி 3 ஆண்டுகளா?

Written ByYuvashree
Published: Jul 29, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:46 PM IST

BS-VI தரநிலைக்கு உட்பட்ட தனியார் வாகனங்களுக்கான Pollution Under Control Certificate செல்லுபடி காலத்தை நீட்டிக்க மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் வரைவு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது, புதிய BS-VI தனியார் வாகனங்களுக்கு PUCC ஒரு ஆண்டுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாக உள்ளது. புதிய வரைவு அமலுக்கு வந்தால், முதல் பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 6 ஆண்டுகள் வரை உள்ள BS-VI தனியார் வாகனங்களுக்கு PUCC செல்லுபடி காலம் 3 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்படும். 6 ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் 10 ஆண்டுகள் வரை உள்ள வாகனங்களுக்கு ஒரு ஆண்டு செல்லுபடி தொடரும். 10 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட வாகனங்களுக்கு தற்போதுபோல 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை PUCC புதுப்பிக்க வேண்டும். BS-VI வர்த்தக வாகனங்களுக்கு,

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